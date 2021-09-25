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زوج يطلق زوجته الشابة بسبب إصرارها على وجبة زغاليل الحمام

منذ ساعتين
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زوج يطلق زوجته الشابة بسبب إصرارها على وجبة زغاليل الحمام

القاهرة (صدى):
في واقعة مثيرة، تخلى أب مصري عن كل معاني الأبوة والإنسانية وتاجر بأبنته، طفلة صاحبة الـ" 20" عامًا، حيث أجبرها على الزواج من تاجر يكبرها بأربعون عاما ، وانتهت قصتها بالطلاق لعدم إيفاء الزوج بمتطلبات العروس .

تعود التفاصيل ، عندما تزوج رجل ستيني من فتاة عشرينية في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية ، بعدما وافقت عليه بعد إلحاح أسرتها واجبارها على الزواج منه بسبب ثروته الطائلة.

وبعد مرور بضعة أيام على زواج الفتاة من المسن شعرت بالضيق من المعيشة معه نظرا لأنه كان يهملها من اليوم الأول ، كما كان لايفي بمتطلباتها الزوجية نظرا لكبر سنه ومعاناته من مرض القلب ، حتى لاحظت بأن الزوج يتعافى من وجبة وخاصة الزغاليل ( صغار الحمام) فأكثرت منها ، وظلت تحضر له تلك الوجبة باستمرار حتى أصيب بالتعب والاجهاد.

وقرر الزوج بأن يرفع دعوى طلاق للضرر وإسقاط حقوق الزوجات المترتبة على عقد النكاح كنفقة العدة والمتعة ومؤخر الصداق، حيث أدعى في شكواه أنه وقع عليه ضرر بسبب وجبات الحمام التي تعدها زوجته الصغيرة كي يقوم بواجباته الزوجية، وعدم قدرته على الايفاء بمتطلبات العروس وخوفا أن لايقيم حدود الله لجأ لتلك الخطوة.

طلاق
زوج مصري
مرض القلب
زغاليل الحمام

التعليقات

مغابش
مغابش عدد التعليقات : 478
منذ ساعتين
ياساتتر استر هذا والله اللي طب يلعب في غير ملعبه
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 66816
منذ ساعتين
واحد يقول :
صحيت الصبح لقيت زوجتي تقول هات 600 ريال طلبوها من ولدك للمدرسة علشان يجمعوا تبرعات للفقراء والمساكين للأسر المحتاجة .

قال : عطيتها 600

جاء ابني بعد الظهر حضني وسلم علي وقال شكرا يا بابا على ال 300 ريال الي ساهمنا بها للفقراء والمساكين

عرفت أنها لهفت 300 ريال .. حسبي الله ونعم الوكيل

واليوم الثاني جت رسالة شكر وعرفان من المدرسة لتبرعكم بمبلغ 100ريال للفقراء والمساكين

هنا عرفت ان الفساد ضرب الأساسات كلها 😂

😂🤣😂🤣😂🤣
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 66816
منذ ساعتين
واحد يقول :
صحيت الصبح لقيت زوجتي تقول هات 600 ريال طلبوها من ولدك للمدرسة علشان يجمعوا تبرعات للفقراء والمساكين للأسر المحتاجة .

قال : عطيتها 600

جاء ابني بعد الظهر حضني وسلم علي وقال شكرا يا بابا على ال 300 ريال الي ساهمنا بها للفقراء والمساكين

عرفت أنها لهفت 300 ريال .. حسبي الله ونعم الوكيل

واليوم الثاني جت رسالة شكر وعرفان من المدرسة لتبرعكم بمبلغ 100ريال للفقراء والمساكين

هنا عرفت ان الفساد ضرب الأساسات كلها 😂

😂🤣😂🤣😂🤣

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أحدث التعليقات

مطر الاسود
انتي ماخذه في نفسك مقلب ومن المؤكد ان مقاييس الجمال وصلت الى الحضيض فليس في خشتك شيىء يمكن ان يقال عنه انه جميل
Reem
لاحول ولا قوة عين ابو يمين والقبر
ابو يزيد
يا ناقد رياضي ,والجماز وش يكون مريض ...مدفوع له اجر مرضه ,,,,,,,,,,,,ينتظر يبنا له مسجد بعد وفاته
ناقد رياضي
سعود الصرامي مريض نفسي ولا يؤخذ بأقواله مرفوع عنه القلم ويعاني حالة نفسية وإسهال فكري مزمن ..
الشمالية الغربية
خبر تافة مانقول إلا الله يخارجنا من هذا زمن

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