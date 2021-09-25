زوج يطلق زوجته الشابة بسبب إصرارها على وجبة زغاليل الحمام

القاهرة (صدى):
في واقعة مثيرة، تخلى أب مصري عن كل معاني الأبوة والإنسانية وتاجر بأبنته، طفلة صاحبة الـ" 20" عامًا، حيث أجبرها على الزواج من تاجر يكبرها بأربعون عاما ، وانتهت قصتها بالطلاق لعدم إيفاء الزوج بمتطلبات العروس .
تعود التفاصيل ، عندما تزوج رجل ستيني من فتاة عشرينية في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية ، بعدما وافقت عليه بعد إلحاح أسرتها واجبارها على الزواج منه بسبب ثروته الطائلة.
وبعد مرور بضعة أيام على زواج الفتاة من المسن شعرت بالضيق من المعيشة معه نظرا لأنه كان يهملها من اليوم الأول ، كما كان لايفي بمتطلباتها الزوجية نظرا لكبر سنه ومعاناته من مرض القلب ، حتى لاحظت بأن الزوج يتعافى من وجبة وخاصة الزغاليل ( صغار الحمام) فأكثرت منها ، وظلت تحضر له تلك الوجبة باستمرار حتى أصيب بالتعب والاجهاد.
وقرر الزوج بأن يرفع دعوى طلاق للضرر وإسقاط حقوق الزوجات المترتبة على عقد النكاح كنفقة العدة والمتعة ومؤخر الصداق، حيث أدعى في شكواه أنه وقع عليه ضرر بسبب وجبات الحمام التي تعدها زوجته الصغيرة كي يقوم بواجباته الزوجية، وعدم قدرته على الايفاء بمتطلبات العروس وخوفا أن لايقيم حدود الله لجأ لتلك الخطوة.