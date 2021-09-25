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أول تعليق من فاطمة الأنصاري على منتقدي قصة شعرها وحجم دبلتها

منذ 3 ساعات
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أول تعليق من فاطمة الأنصاري على منتقدي قصة شعرها وحجم دبلتها

أميرة خالد (صدى):

أثارت خبيرة التجميل فاطمة الأنصاري، الجدل مؤخرًا بعد حديثها عن حجم دبلتها وقص شعرها في أحدث ظهور منذ إجازة شهر العسل مع زوجها مشهور مواقع التواصل الاجتماعي الكويتي، يعقوب بوشهري

وقالت فاطمة الأنصاري في أول ظهور لها بعد اختفائها في إجازة شهر العسل إن الدبلة على مقاسها وأن عضمها عريض وبالتالي يحتاج لدبلة كبيرة بهذا المقاس. 

وفيما يخص قصة شعرها علقت الأنصاري "قصيت لكم شعري قبل أمس شلت نص شعري، هو أكول من كذا، كنت قصيته من قبل العيد مرة كثير كنت ناوية أقص أطراف بس شلت كتير، شلت نص شعري لكن الحمد لله شعري يطول بسرعة، كنت ناوية أقص الغرة أكثر لكن هو علشان ويفي طالع أقصر لكنه أطول من كدا".

واجهت فاطمة الأنصاري بحديثها الخير انتقادات عدة، خاصة بحديثها عن شهرها، إذ من المعروف إنها امرأة محجبة، لكنها تطل في الكثير من الأحيان مظاهرة خصلات من شعرها.

وخلال الفترة الماضية، أثار اختفاء فاطمة الأنصاري عن منصات التواصل الاجتماعي تماماً جدلاً واسعاً بين متابعيها، خاصة وأن خبيرة التجميل اعتادت على مشاركة جمهورها دائماً بتفاصيلها اليومية، وحسمت الأنصاري الجدل حول ذلك الأمر وكشفت عن سبب اختفائها.

شهر العسل
قصة شعر
فاطمة الأنصاري
يعقوب بو شهري
حجم الدبلة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134889
منذ ساعة
لا يا شيخه ......شاطره يانوسه.........
عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 192
منذ 12 دقيقة
وش بلاء الحريم على تكبير براطمهن؟
عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 192
منذ 11 دقيقة
وش بلاء الحريم على تكبير براطمهن؟

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مالت على وجهيكما ثم مالت واستعصى علاجها واستحالت ..
عبدالله
وش بلاء الحريم على تكبير براطمهن؟
عبدالله
وش بلاء الحريم على تكبير براطمهن؟
4everx2
اللوم يقع على الأبوين او غباء الفتيات بثقتهن تجاه الشباب وافتنانهن بهم وهذا ينتج عنه هذه الجرائم المروعه والمخيفه ولا حول ولاقوة الابالله العلي...
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههه ..

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