سهره محرمة تنتهى بقضية إثبات نسب

خالد الظفيري (صدى):
انتهت سهرة حمراء لشاب كويتي مع فتاة مغربية بمالا يحمد عقباه وذلك بعد أن اتهمت الفتاة بأنه ابا لطفلتها بالرغم من مرور أيام على إقامة علاقتهما الآثمة .
وتعود التفاصيل إلى أن الفتاة قامت بابتزاز الشاب بتبنى طفلتها أو دفع مبلغ من المال مهددة باللجوء إلى القضاء للفصل في النزاع بينهما.
وكان الشاب قد قضى سهرة مع الفتاة في شقته، وبدأ بإحتساء الخمر هو والفتاة التي كانت برفقته حتى فقدا عقلهما بسبب تأثير المخدر .
وأثناء السهرة ،مارس الشاب علاقة جنسية وهما تحت تأثير المشروبات الكحولية حيث تقرب منها ومارس معها علاقة آثمة وهما تحت تأثير الكحول .
وتفاجأ الشاب الكويتي بعد مرور ثلاثة أسابيع أن الفتاة ترفع ضده قضية تطالبه بإثبات نسب لطفلتها ،وشعر الشاب بصدمة كبيرة لأنه ارتكب تلك العلاقة تحت تأثير الكحول ولم يشعر بما اقترفه ، وتعجب من أنه كيف حملت منه وهو لا يعرفها إلا من ثلاثة أسابيع.
يذكر أن القاعدة الشرعية والقانونية تنص لاتقبل الاتهامات في مثل هذه القضية مالم يكون مدة الحمل من سته أشهر فأعلى، حيث أنه لم يثبت أن أنجبت أي امراة بعد حمل لم يستمر سته أشهر ، فالغالب وفاة الجنين .