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الدوسري والبريك يستعدان لخوض برنامجًا تأهيليًا

منذ 17 ساعة
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الدوسري والبريك يستعدان لخوض برنامجًا تأهيليًا

ماجد محمد (صدى):

كشفت مصادر أن لاعبي الهلال ناصر الدوسري ومحمد البريك على وشك خوض برنامجا تأهيليا بدنيًا خلال الأسبوع الجاري؛ وذلك تمهيدًا لمشاركتهما في التدريبات الجماعية.

ويدشن الثنائي لاعبي الهلال "الدوسري والبريد" دخول المصابين لمرحلة التأهيل، وفقًا لما ذكرته مصادر "الرياضية".

ويأتي ذلك بالتزامن مع غياب أربعة لاعبين عن الهلال بسبب الإصابات، وتتضمن قائمتهم "

سالم الدوسري، البيروفي أندريه كاريلو، سعد الناصر وعبد الله عطيف".

يُذكر أن الهلال سيواجه الحزم مساء يوم الخميس القادم ٣٠ سبتمبر، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري.

الهلال
سالم الدوسري
محمد البريك
التدريبات الجماعية
التأهيل البدني
اللاعبين المصابين

التعليقات

Zoolعالمي
Zoolعالمي عدد التعليقات : 421
منذ 14 دقيقة
بالتوفيق للحزم

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أحدث التعليقات

كوكو لولو
طفر الحبيب منها للاعلى ان شاءالله اجل قصة كفاح ياعلي بابا 🤣
Zoolعالمي
الاتحاد اليوم غير اتحاد نور يعني فقاعه صابون ومركزكم من السابع ونازل بلله هذا فريق يجيب دوري ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
محمد القحطاني
الآن عرفنا من اللاعب سيء السلوك هل هو الاعب النصراوي أم الهلالي ما يأخذه بيتوس في موسم أخذه بيريرا في أربع مباريات أين الصحافه...
مشآعر انسان ..
اللهم إنا نسألك العفو والعافية والستر في الدنيا والآخرة
واضح*** وصريح***
ممكن تكون كبوة حصان ويقوم،، والدوري لسى في بداياته وباقي الدور الثاني، وبيكون القادم أحلى لقلعة الكؤوس..

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