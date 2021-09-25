الدوسري والبريك يستعدان لخوض برنامجًا تأهيليًا

ماجد محمد (صدى):
كشفت مصادر أن لاعبي الهلال ناصر الدوسري ومحمد البريك على وشك خوض برنامجا تأهيليا بدنيًا خلال الأسبوع الجاري؛ وذلك تمهيدًا لمشاركتهما في التدريبات الجماعية.
ويدشن الثنائي لاعبي الهلال "الدوسري والبريد" دخول المصابين لمرحلة التأهيل، وفقًا لما ذكرته مصادر "الرياضية".
ويأتي ذلك بالتزامن مع غياب أربعة لاعبين عن الهلال بسبب الإصابات، وتتضمن قائمتهم "
سالم الدوسري، البيروفي أندريه كاريلو، سعد الناصر وعبد الله عطيف".
يُذكر أن الهلال سيواجه الحزم مساء يوم الخميس القادم ٣٠ سبتمبر، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري.