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بالفيديو.. حليمة بولند: جمالي نعمة ونقمة في الوقت ذاته

منذ 5 ساعات
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بالفيديو.. حليمة بولند: جمالي نعمة ونقمة في الوقت ذاته

خالد الظفيري (صدى):
كشفت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، إن جمالها شكّل لها نعمة ونقمة في الوقت ذاته، فهو كان لها جواز مرور في بداية دخولها الوسط الإعلامي وساعدها في كثير من الأمور، ولكنه نقمة؛ لأن من يراها يغيّب عقلها وثقافتها وفكرها ويركز فقط على جمالها.

وأكدت حليمة بولند، أن الجمال من المستحيل أن يضمن الاستمرارية للشخص، فهو لا يكفي نهائيا بدون فكر، لافتة إلى أنها تعرضت في بداياتها إلى الكثير من الصعوبات، والرفض، فدخول امرأة إلى الوسط الإعلامي الخليجي لم يكن منتشرا بشكل كبير، وخصوصا أن شخصيتها استثنائية وغريبة على الشكل العام والنمطي للإعلام، بحسب برنامج "آخر النهار" على قناة النهار المصرية.

وأشارت الإعلامية الكويتية، إلى أن أسلوبها المتبع في التقديم، والذي يستغربه العديد من الأشخاص هو ضرورة فيجب أن يكون لكل إعلامي هوية إعلامية خاصة به تميزه عن غيره، مؤكدةً أنها لا تتبع هذا الأسلوب دائما، فهو يتناسب مع البرامج الخفيفة مثل الفوازير وبرامج المسابقات، لكنها عندما قامت بتقديم برنامج جدي تحاور من خلاله سياسيين ووزراء كانت شخصيتها مختلفة تماما.

حليمة بولند
مشاهير
الإعلام
برامج تلفزيونية

التعليقات

المللل
المللل عدد التعليقات : 21
منذ ساعتين
وخاصة القذافي
مطر الاسود
مطر الاسود عدد التعليقات : 3917
منذ 11 دقيقة
انتي ماخذه في نفسك مقلب ومن المؤكد ان مقاييس الجمال وصلت الى الحضيض فليس في خشتك شيىء يمكن ان يقال عنه انه جميل

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أحدث التعليقات

مطر الاسود
انتي ماخذه في نفسك مقلب ومن المؤكد ان مقاييس الجمال وصلت الى الحضيض فليس في خشتك شيىء يمكن ان يقال عنه انه جميل
Reem
لاحول ولا قوة عين ابو يمين والقبر
ابو يزيد
يا ناقد رياضي ,والجماز وش يكون مريض ...مدفوع له اجر مرضه ,,,,,,,,,,,,ينتظر يبنا له مسجد بعد وفاته
ناقد رياضي
سعود الصرامي مريض نفسي ولا يؤخذ بأقواله مرفوع عنه القلم ويعاني حالة نفسية وإسهال فكري مزمن ..
الشمالية الغربية
خبر تافة مانقول إلا الله يخارجنا من هذا زمن

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