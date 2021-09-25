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اجتزاء

منذ 7 ساعات
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فيصل المالكي
فيصل المالكي

(صدى):
إن العالم اليوم أصبح قرية صغيرة، وبضغطة زر تعرف الخبر في مشارق الأرض ومغاربها، وفي زخم مواقع التواصل الاجتماعي وكثرتها يسهل الوصول لمصدر المعلومة، والبحث عن صحة المعلومة من عدمها صار أسهل، ومع هذا فإننا نجد من يعشق الاجتزاء وتغليب الجزء الذي يريده على الجزء الذي لا يريده، فتنتشر معلومة صحيحة لكنها ناقصة، بغض النظر إن هذه المعلومة خبرا أو معلومة طبية أو معلومة رياضية أو معلومة علمية...إلى آخره.

بل بعضهم يتعمد أن يجعلك تظن أن الجزء الذي اختاره هو الجزء الصحيح دون سواه، بعض الاجتزاءات تغير المعنى كاملا، ولابد من أخذ صياغة الكلام كاملة دون حذف جزء منها خاصة إن كان الحذف مؤثرا، لأن الجزء المحذوف عندما يغير المعنى فأنت كذبت على لسان صاحب المعلومة، وربما كذبتك تبلغ الآفاق وتكتب عند الله كذابا، فتحرى أن تنقل المعلومة كاملة مادمت ترى إن الحذف سيغير المعنى، ولا تأخذ جزء من الكلام دون آخر إلا إن كان ذلك لن يؤثر في المعنى ورأيت إن الإيجاز يؤدي للمعنى دون خلل.

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17673
منذ 55 دقيقة
فعلا .. قد يطغى لون واحد من اللوحة الفنية !! عند التأمل فيها.. لكن طمس بقية الألوان يظهر لوحة مختلفة

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أحدث التعليقات

فهد العتيبي
المريسيل والصرااااامي واحد يذبح القعدان والثاني تيشيرت اوراوا وسدني سؤالي هل انتم سعودسسن حقا وعندكم حب للوطن وولاء وانتماء له اشك ان كم في...
واضح*** وصريح***
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم، بدل ماهي جريمة واحدة طبلها بجريمة أكبر وأعظم..
بلسم الروح
انخفاض قياسي في حالات الإصابة في هذا اليوم ولله الحمد
د محمد ماجد بخش
فعلا .. قد يطغى لون واحد من اللوحة الفنية !! عند التأمل فيها.. لكن طمس بقية الألوان يظهر لوحة مختلفة
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
اتوقع هذي بنت من منطقة النظير في رازح أجمل بنات كنك في فرنسا شقر وعيون زرق وخضر وملكات جمال عمومآ الله يكون بعونها

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