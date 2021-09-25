طالبان تهدد 200 قاضية أفغانية بالانتقام والقتل

وكالات (صدى):
تتعرض القاضية الأفغانية نبيلة البالغة من العمر 31 عامًا للمطاردة والتهديد بعدما منحت الطلاق لزوجات المسلحين عندما كان أزواجهن يقبعون في السجن، فيما بعد استيلاء طالبان على كابل وإفراغ السجون خرج أولئك الرجال ليهددوها بالقتل.
وذكرت القاضية نبيلة "لقد هددوا بقتلي.. أنا وزوجي نغير منزلنا الآن كل أربعة أيام"، لافتة إلى أن نحو 200 محامية وقاضية أفغانية أخريات عاطلات عن العمل وعرضة لانتقام طالبان ما زلن عالقات في كابل إلى جانبها.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد وصف الجسر الجوي الذي استمر أسبوعين من أفغانستان الشهر الماضي، والذي أخلى حوالي 120 ألف شخص، بأنه "نجاح غير عادي"، ومع ذلك، فإن الآلاف من الأفغان الذين استثمروا حياتهم ومهنهم لتعزيز النظام السياسي الذي تدعمه الولايات المتحدة بعد عام 2001، لتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون لا يزالون عالقين.