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طالبان تهدد 200 قاضية أفغانية بالانتقام والقتل

منذ 8 ساعات
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طالبان تهدد 200 قاضية أفغانية بالانتقام والقتل

وكالات (صدى):
تتعرض القاضية الأفغانية نبيلة البالغة من العمر 31 عامًا للمطاردة والتهديد بعدما منحت الطلاق لزوجات المسلحين عندما كان أزواجهن يقبعون في السجن، فيما بعد استيلاء طالبان على كابل وإفراغ السجون خرج أولئك الرجال ليهددوها بالقتل.

وذكرت القاضية نبيلة "لقد هددوا بقتلي.. أنا وزوجي نغير منزلنا الآن كل أربعة أيام"، لافتة إلى أن نحو 200 محامية وقاضية أفغانية أخريات عاطلات عن العمل وعرضة لانتقام طالبان ما زلن عالقات في كابل إلى جانبها.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد وصف الجسر الجوي الذي استمر أسبوعين من أفغانستان الشهر الماضي، والذي أخلى حوالي 120 ألف شخص، بأنه "نجاح غير عادي"، ومع ذلك، فإن الآلاف من الأفغان الذين استثمروا حياتهم ومهنهم لتعزيز النظام السياسي الذي تدعمه الولايات المتحدة بعد عام 2001، لتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون لا يزالون عالقين.

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قاضية أفغانية

التعليقات

4everx2
4everx2 عدد التعليقات : 7551
منذ 24 دقيقة
الله يكون في عونهم وينصرهم وينجيهم لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم، وضع أفغانستان مرره محزن

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مالت على وجهيكما ثم مالت واستعصى علاجها واستحالت ..
عبدالله
وش بلاء الحريم على تكبير براطمهن؟
عبدالله
وش بلاء الحريم على تكبير براطمهن؟
4everx2
اللوم يقع على الأبوين او غباء الفتيات بثقتهن تجاه الشباب وافتنانهن بهم وهذا ينتج عنه هذه الجرائم المروعه والمخيفه ولا حول ولاقوة الابالله العلي...
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههه ..

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