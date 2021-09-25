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أمانة الشرقية تدعو المستثمرين للاستفادة من مبادراتها الوطنية ضمن خطة التحول البلدي

منذ 15 ساعة
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أمانة الشرقية تدعو المستثمرين للاستفادة من مبادراتها الوطنية ضمن خطة التحول البلدي

سعيد العجل (صدى):
دعت أمانة المنطقة الشرقية عموم المستثمرين ورجال الأعمال لمواكبة أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ والعمل على الالتزام بها، والتي تأتي امتداداً لجهودها في تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الايرادات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ممثلاً بالمستثمرين، وتتضمن مجموعة من الأهداف والمبادرات الوطنية بالتماشي مع خطط التحول البلدي.

وأكد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير على المستثمرين بأهمية التركيز على تحقيق هذه الأهداف من خلال المشاريع والمبادرات التي يقومون بتنفيذها وتشغيلها، وأهم هذه الأهداف التعاون مع الأمانة والمشاركة في جهودها الرامية لتحسين المشهد الحضري والارتقاء به، والسعي نحو مراعاة تطبيق عناصر جودة الحياة، وأنسنة المدن، ومنها تحقيق مفهوم الوصول الشامل لدعم ذوي الإعاقة وكبار السن، وتوفير الخدمات والمستلزمات الخاصة بهم، بالإضافة لمواكبة التحول الرقمي بالمملكة عبر تطبيق مفهوم المدن الذكية، وإطلاق الخدمات الرقمية وتعزيز الاقتصاد الرقمي.

ودعا م. الجبير عموم المستثمرين إلى دعم الجهود الوطنية لتوطين الوظائف وتمكين المرأة بالأعمال والأنشطة، كما أكد الجبير أيضا على أهمية التقيد بوسائل السلامة وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا والاستفادة من جملة الحوافز التي قدمتها الدولة - حفظها الله - والتفاعل والمشاركة في الفعاليات والمناسبات الوطنية، والاستفادة من الفرص التي تطرحها الأمانة لتحفيز المستثمرين، وإطلاق المبادرات لتنشيط الحركة السياحية والترفيهية بالمنطقة الشرقية.

وأشار أمين المنطقة الشرقية إلى تكليف فريق مركز التميز الاستثماري بالأمانة لتقديم الدعم والمساندة والإجابة على استفسارات المستثمرين عبر القنوات الرقمية لمساندتهم ودعمهم وتعزيز الشراكة بين الأمانة والقطاع الخاص.

التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 66814
منذ ساعة
اولا أحيي الأخ الأستاذ فهد الجبير على هذي اللفته الجميلة والمبادرة الرائعه،،
الشي الثاني أنا أتوجه ل وزارة الاستثمار ممثله بمعالي الوزير خالد الفالح،،
معالي الوزير انتوا في عندكم مشكلة أنا ماادري هل هي عندكم انتوا أو عند المستثمر
أنا كنت في الوزاره عندكم
واستغربت من تواجد مستثمرين كثر يطالبون بإلغاء تصاريح استثمارهم آخرهم المستثمر الياباني والي اضطر يلجأ للديوان الملكي علشان يسقط ماعليه من فواتير ومستحقات
ليش ماتضعون خطه تواكب الأحداث الجانحه الحاليه الي أثرت على سوق العمل بشكل عام
مستثمر منذ عقود عنده مصانع وفروع متعدده في مختلف مناطق المملكه ويحاول يتوسع في مجاله لكنه الآن متوقف بسبب مشاكل صارت معه ونزول فاتوره مرتفعه
طيب لماذا لايكون هناك جدوله أو أقساط حتى يتمكن أمثال هؤلاء المستثمرين من مواصلة عملهم وتسديد فواتيرهم ودعم ميزانية الدوله
للأسف وزارة الاستثمار ماعندها إلا شد الين ماينقطع الحبل
وهذا مو حل يامعالي الوزير
وضعت لي برنامج تيسير طيب هوه هوه
نفس الشي واتغير شي
سدد ولا سدد
هذي خيارات وزارة الاستثمار
طيب انا من وين اتدبر مبلغ الفاتورة إذا مافتحت واشتغلت
اتمنى صوتي هذا يوصل لمعالي الوزير
ترا إلغاء تصاريح المستثمرين وتقييدهم ليس حل
ليس حل ابدا،،
لابد من إيجاد استراتيجيه والعمل عليها
ويكون في تعاون بين الوزارة والمستمر إذا كنتو فعلآ تبونا تواكب رؤية ٢٠٣٠،، وننهض بمجتمعنا ووطنا
اما اذا استمر الحال على ماهو عليه سدد ولا سدد
ف اتوقع ٢٠٣٠ معد تحصل ولا مستثمر
كلهم إيقاف خدمات
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 66814
منذ ساعة
معالي الوزير انا ماابيك تطلع بمؤتمر صحفي وتبرر لي
نبي حل وسطي توجدونه
حتى نتمكن جميعنا من مواصلة المسير
وضع العقبات أمام المستثمرين ليس حل

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أحدث التعليقات

فهد العتيبي
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القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
اتوقع هذي بنت من منطقة النظير في رازح أجمل بنات كنك في فرنسا شقر وعيون زرق وخضر وملكات جمال عمومآ الله يكون بعونها

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