أمانة الشرقية تدعو المستثمرين للاستفادة من مبادراتها الوطنية ضمن خطة التحول البلدي

سعيد العجل (صدى):
دعت أمانة المنطقة الشرقية عموم المستثمرين ورجال الأعمال لمواكبة أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ والعمل على الالتزام بها، والتي تأتي امتداداً لجهودها في تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الايرادات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ممثلاً بالمستثمرين، وتتضمن مجموعة من الأهداف والمبادرات الوطنية بالتماشي مع خطط التحول البلدي.
وأكد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير على المستثمرين بأهمية التركيز على تحقيق هذه الأهداف من خلال المشاريع والمبادرات التي يقومون بتنفيذها وتشغيلها، وأهم هذه الأهداف التعاون مع الأمانة والمشاركة في جهودها الرامية لتحسين المشهد الحضري والارتقاء به، والسعي نحو مراعاة تطبيق عناصر جودة الحياة، وأنسنة المدن، ومنها تحقيق مفهوم الوصول الشامل لدعم ذوي الإعاقة وكبار السن، وتوفير الخدمات والمستلزمات الخاصة بهم، بالإضافة لمواكبة التحول الرقمي بالمملكة عبر تطبيق مفهوم المدن الذكية، وإطلاق الخدمات الرقمية وتعزيز الاقتصاد الرقمي.
ودعا م. الجبير عموم المستثمرين إلى دعم الجهود الوطنية لتوطين الوظائف وتمكين المرأة بالأعمال والأنشطة، كما أكد الجبير أيضا على أهمية التقيد بوسائل السلامة وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا والاستفادة من جملة الحوافز التي قدمتها الدولة - حفظها الله - والتفاعل والمشاركة في الفعاليات والمناسبات الوطنية، والاستفادة من الفرص التي تطرحها الأمانة لتحفيز المستثمرين، وإطلاق المبادرات لتنشيط الحركة السياحية والترفيهية بالمنطقة الشرقية.
وأشار أمين المنطقة الشرقية إلى تكليف فريق مركز التميز الاستثماري بالأمانة لتقديم الدعم والمساندة والإجابة على استفسارات المستثمرين عبر القنوات الرقمية لمساندتهم ودعمهم وتعزيز الشراكة بين الأمانة والقطاع الخاص.