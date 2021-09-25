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محلل طقس: كتلة هوائية باردة تسببت في انخفاض درجات الحرارة على شمال ‎المملكة اليوم

منذ 3 ساعات
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محلل طقس: كتلة هوائية باردة تسببت في انخفاض درجات الحرارة على شمال ‎المملكة اليوم

(صدى):
قال محلل الطقس عادل القازنلي، إن كتلة هوائية باردة تسببت في انخفاض درجات الحرارة بدأت اليوم السبت تأثيرها على منطقة تبوك ومحافظة الوجه ومعظم مدن المنطقة الشمالية.

وأضاف القلزنلي أن هذه الكتلة الهوائية الباردة ستؤثر خلال اليومين المقبلين على مناطق حائل والقصيم والرياض والأجزاء الغربية من المدينة المنورة، ويرافقها نشاط في الرياح السطحية وارتفاع الموج في سواحل المنطقة الشرقية.

وأضاف محلل الطقس أن الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة سيكون خلال الأيام المقبلة نتيجة توالي دخول الكتل الهوائية الباردة، مؤكدا في حديثه لقناة "الإخبارية" أن أهالي المنطقة الوسطى وأجزاء من المنطقة الغربية سيشعرون بانخفاض ملموس في درجات الحرارة.

 

المملكة
حالة الطقس
الارصاد
درجات الحرارة
كتلة هوائية

التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 66814
منذ ساعتين
إذا ماتبون الكتله هذي ي اهل الشمال عطونا اياه
لو سلف 😂😂😂😂😂

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أحدث التعليقات

فهد العتيبي
المريسيل والصرااااامي واحد يذبح القعدان والثاني تيشيرت اوراوا وسدني سؤالي هل انتم سعودسسن حقا وعندكم حب للوطن وولاء وانتماء له اشك ان كم في...
واضح*** وصريح***
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم، بدل ماهي جريمة واحدة طبلها بجريمة أكبر وأعظم..
بلسم الروح
انخفاض قياسي في حالات الإصابة في هذا اليوم ولله الحمد
د محمد ماجد بخش
فعلا .. قد يطغى لون واحد من اللوحة الفنية !! عند التأمل فيها.. لكن طمس بقية الألوان يظهر لوحة مختلفة
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
اتوقع هذي بنت من منطقة النظير في رازح أجمل بنات كنك في فرنسا شقر وعيون زرق وخضر وملكات جمال عمومآ الله يكون بعونها

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