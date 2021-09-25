محلل طقس: كتلة هوائية باردة تسببت في انخفاض درجات الحرارة على شمال ‎المملكة اليوم

(صدى):
قال محلل الطقس عادل القازنلي، إن كتلة هوائية باردة تسببت في انخفاض درجات الحرارة بدأت اليوم السبت تأثيرها على منطقة تبوك ومحافظة الوجه ومعظم مدن المنطقة الشمالية.
وأضاف القلزنلي أن هذه الكتلة الهوائية الباردة ستؤثر خلال اليومين المقبلين على مناطق حائل والقصيم والرياض والأجزاء الغربية من المدينة المنورة، ويرافقها نشاط في الرياح السطحية وارتفاع الموج في سواحل المنطقة الشرقية.
وأضاف محلل الطقس أن الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة سيكون خلال الأيام المقبلة نتيجة توالي دخول الكتل الهوائية الباردة، مؤكدا في حديثه لقناة "الإخبارية" أن أهالي المنطقة الوسطى وأجزاء من المنطقة الغربية سيشعرون بانخفاض ملموس في درجات الحرارة.