خادمة تتخلص من جثة مولودها من حمل "سفاح" في سلة المهملات

خالد الظفيري (صدى):
تخلصت عاملة منزلية في محافظة حولي الكويتية من جثة جنينها الذي أنجبته من حمل سفاح في سلة مهملات، تم اكتشاف أمره عقب نقلها إلى المستشفى بسبب مضاعفات الألم.
تفصيلا، اكتشفت الواقعة عقب نقل العاملة المنزلية من قبل كفيلها إلى مستشفى مبارك الكبير، لتلقي العلاج بسبب معاناتها من آلام شديدة في بطنها وبعد نقلها إلى المستشفى، قامت عاملة أخرى تتشارك معها في الغرفة بتنظيف المكان، وعثرت في سلة المهملات على كيس، بداخله جنين متوفى، فقامت بإبلاغ الكفيل الذي بدوره أبلغ إدارة المستشفى بأن العاملة التي تتلقى العلاج كانت حاملا.
وتقدم الكفيل ببلاغ لدى الأجهزة الأمنية، الذين حضروا إلى المنزل، وألقوا القبض على الخادمة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، ورفع الجثة.