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خادمة تتخلص من جثة مولودها من حمل "سفاح" في سلة المهملات

منذ 10 ساعات
1990
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خادمة تتخلص من جثة مولودها من حمل "سفاح" في سلة المهملات

خالد الظفيري (صدى):
تخلصت عاملة منزلية في محافظة حولي الكويتية من جثة جنينها الذي أنجبته من حمل سفاح في سلة مهملات، تم اكتشاف أمره عقب نقلها إلى المستشفى بسبب مضاعفات الألم.

تفصيلا، اكتشفت الواقعة عقب نقل العاملة المنزلية من قبل كفيلها إلى مستشفى مبارك الكبير، لتلقي العلاج بسبب معاناتها من آلام شديدة في بطنها وبعد نقلها إلى المستشفى، قامت عاملة أخرى تتشارك معها في الغرفة بتنظيف المكان، وعثرت في سلة المهملات على كيس، بداخله جنين متوفى، فقامت بإبلاغ الكفيل الذي بدوره أبلغ إدارة المستشفى بأن العاملة التي تتلقى العلاج كانت حاملا.

وتقدم الكفيل ببلاغ لدى الأجهزة الأمنية، الذين حضروا إلى المنزل، وألقوا القبض على الخادمة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، ورفع الجثة.

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الكويت
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سلة مهملات

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134889
منذ 58 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

.. بس الخبر ناقص نبغى تفاصيل اكثر ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مالت على وجهيكما ثم مالت واستعصى علاجها واستحالت ..
عبدالله
وش بلاء الحريم على تكبير براطمهن؟
عبدالله
وش بلاء الحريم على تكبير براطمهن؟
4everx2
اللوم يقع على الأبوين او غباء الفتيات بثقتهن تجاه الشباب وافتنانهن بهم وهذا ينتج عنه هذه الجرائم المروعه والمخيفه ولا حول ولاقوة الابالله العلي...
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههه ..

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