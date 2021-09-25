بالفيديو.. "المرور" يحدد رسوم رخص السير ونقل المركبات بأنواعها

الرياض (صدى):
حددت الإدارة العامة للمرور رسوم إصدار وتجديد وبدل تالف أو فاقد لرخص السير ونقل المركبات بجميع أنواعها ردا على استفسارات المواطنين.
وذكرت إدارة المرور، أن رسوم رخصة سيارة خاصة تبلغ 100 ريال وكذلك رسوم تجديدها ورسوم إصدار بدل تالف أو مفقود ، أما رسوم نقل الملكية فتبلغ 150ريالا، بينما رسوم استخراج رخصة سير نقل خاص تبلغ 200 ريال.
وبلغ رسم التجديد السنوي أما رسوم بدل الفاقد أو التالف تبلغ 100 ريال، فيما يبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا، فيما تبلغ رسوم إصدار رخصة سير حافلة خاصة 200 ريال، وكذلك رسم التجديد السنوي أما رسوم بدل الفاقد أو التالف تبلغ 100 ريال، فيما يبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.