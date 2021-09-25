بالفيديو.. رجل أمن يتعامل بشكل راقٍ مع تجمع يمنيين يحتفلون باليوم الوطني في جدة

سعيد العجل (صدى):
وثق مقطع فيديو، لحظة احتفال مجموعة من المقيمين اليمنيين باليوم الوطني الـ91 في جدة وقيام رجل أمن بمحاولة فض التجمع الكبير بشكل راقٍ التزامًا بالأنظمة والإجراءات الاحترازية.
وأظهر الفيديو، ترديد اليمنيين لهتاف "بالروح والدم نفديك يا سلمان" وذلك أثناء احتفالهم باليوم الوطني في محافظة جدة.
ومن جانبه، أقدم رجل الأمن على محاولة فض التجمع بطريقة أخلاقية مؤكدًا لهم أن التجمعات في المملكة ممنوعة إلا بتصريح كما يقدر الجميع لهم مشاعر الوفاء ولكن في المقام الأول يجب حفظ نظام الدولة، فيما قد يُساء فهمهم من قبل المغرضين، مطالبًا إياهم بشكل ودي بإخلاء الميدان.