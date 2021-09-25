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بالفيديو.. رجل أمن يتعامل بشكل راقٍ مع تجمع يمنيين يحتفلون باليوم الوطني في جدة

منذ ساعتين
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بالفيديو.. رجل أمن يتعامل بشكل راقٍ مع تجمع يمنيين يحتفلون باليوم الوطني في جدة

سعيد العجل (صدى):
وثق مقطع فيديو، لحظة احتفال مجموعة من المقيمين اليمنيين باليوم الوطني الـ91 في جدة وقيام رجل أمن بمحاولة فض التجمع الكبير بشكل راقٍ التزامًا بالأنظمة والإجراءات الاحترازية.

وأظهر الفيديو، ترديد اليمنيين لهتاف "بالروح والدم نفديك يا سلمان" وذلك أثناء احتفالهم باليوم الوطني في محافظة جدة.

ومن جانبه، أقدم رجل الأمن على محاولة فض التجمع بطريقة أخلاقية مؤكدًا لهم أن التجمعات في المملكة ممنوعة إلا بتصريح كما يقدر الجميع لهم مشاعر الوفاء ولكن في المقام الأول يجب حفظ نظام الدولة، فيما قد يُساء فهمهم من قبل المغرضين، مطالبًا إياهم بشكل ودي بإخلاء الميدان.

 

 

جدة
احتفالات
المملكة
اليوم الوطني
رجل أمن
يمنيين

التعليقات

ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 3887
منذ 4 دقائق
فوضى عارمة وتجاوزات في احتفال ابناء وبنات الوطن ونطالب بعدم السماح مستقبلا بامور كهذه واعتبارها مخالفة ووضع عقوبات لمن يقوم بها. وايضا التجمعات من اليمنيين وغير اليمنيين للتأييد اليوم قد تنقلب غدا للتظاهر ضد وطننا لا سمح الله. فاتمنى عدم السماح بهذه الفوضى

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أحدث التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
المناطق الحدوديه بشكل عام تحتاج لتمركز أمني قوي ومكثف اذكر قبل ١٢ سنه تقريبآ رحت مع صديق لي في منطقة الحقو تخيل القسم كله...
ع، س، ع
مبروك لفريق ضمك وانا ارى ان فريق ضمك كعبة عالي على فريق أبها منذ صعود الفريقين وإلى الأمام يا مارد الجنوب
فهد
الله يكثر الكديش عندهم . أهم شي حافظو عليهم وبالذات المولد 😂😂
ع، س، ع
الاتحاد متخصص في هزيمة فريق ابو خرقة
ع، س، ع
ومنهو الحمار اللي جاب الفكرة هذا ما يفهم في أبجديات الكرة ولا يفرق بين كرة القدم وكرة السلة

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