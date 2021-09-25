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قافلة جمال تعبر أسوار الهفوف قبل 97 عام
منذ ساعتين
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أسوار الهفوف
التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 134860
منذ ساعة
منظر جميل ..
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أحدث التعليقات
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
المناطق الحدوديه بشكل عام تحتاج لتمركز أمني قوي ومكثف اذكر قبل ١٢ سنه تقريبآ رحت مع صديق لي في منطقة الحقو تخيل القسم كله...
ع، س، ع
مبروك لفريق ضمك وانا ارى ان فريق ضمك كعبة عالي على فريق أبها منذ صعود الفريقين وإلى الأمام يا مارد الجنوب
فهد
الله يكثر الكديش عندهم . أهم شي حافظو عليهم وبالذات المولد 😂😂
ع، س، ع
الاتحاد متخصص في هزيمة فريق ابو خرقة
ع، س، ع
ومنهو الحمار اللي جاب الفكرة هذا ما يفهم في أبجديات الكرة ولا يفرق بين كرة القدم وكرة السلة
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