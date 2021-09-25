بالفيديو والصور.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ "بيليه"

وكالات (صدى):
كشفت كيلي ناسيمنتو ابنة أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه، عن آخر تطورات حالته الصحية بعد عملية جراحية لاستئصال ورم في القولون قبل ثلاثة أسابيع.
ونشرت ابنة بيليه عدة صور لها ولوالدها يلعبان الورق "في هذه الأيام الأخيرة، قطع خطوات عدة"، فيما كانت قد نشرت مقطع فيديو يظهر فيه بيليه يغني نشيد ناديه المفضل سانتوس الذي تألق معه في الفترة بين 1956 و1974، قبل أن ينضم إلى فريق كوسموس نيويورك الأمريكي في نهاية مسيرته الكروية.
وخضع بيليه، في وقت سابق، لعملية جراحية في 4 سبتمبر لإزالة ورم "مشبوه" في القولون تم اكتشافه خلال الفحوصات الروتينية. وبقي في العناية المركزة حتى 14 منه، قبل نقله إلى غرفة عادية، لكنه عاد لفترة وجيزة إلى وحدة العناية المركزة الجمعة "كإجراء وقائي" بسبب "اضطراب تنفسي" بسيط.