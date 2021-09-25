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بالفيديو والصور.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ "بيليه"

منذ 3 ساعات
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بالفيديو والصور.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ "بيليه"

وكالات (صدى):
كشفت كيلي ناسيمنتو ابنة أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه، عن آخر تطورات حالته الصحية بعد عملية جراحية لاستئصال ورم في القولون قبل ثلاثة أسابيع.

ونشرت ابنة بيليه عدة صور لها ولوالدها يلعبان الورق "في هذه الأيام الأخيرة، قطع خطوات عدة"، فيما كانت قد نشرت مقطع فيديو يظهر فيه بيليه يغني نشيد ناديه المفضل سانتوس الذي تألق معه في الفترة بين 1956 و1974، قبل أن ينضم إلى فريق كوسموس نيويورك الأمريكي في نهاية مسيرته الكروية.

وخضع بيليه، في وقت سابق، لعملية جراحية في 4 سبتمبر لإزالة ورم "مشبوه" في القولون تم اكتشافه خلال الفحوصات الروتينية. وبقي في العناية المركزة حتى 14 منه، قبل نقله إلى غرفة عادية، لكنه عاد لفترة وجيزة إلى وحدة العناية المركزة الجمعة "كإجراء وقائي" بسبب "اضطراب تنفسي" بسيط.

 

عملية جراحية
بيليه
ورم في القولون
كيلي ناسيمنتو

التعليقات

اهلاووووووي
اهلاووووووي عدد التعليقات : 847
منذ ساعة
اسطوووووووووره كرة قدم من نوع اخر

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أحدث التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
المناطق الحدوديه بشكل عام تحتاج لتمركز أمني قوي ومكثف اذكر قبل ١٢ سنه تقريبآ رحت مع صديق لي في منطقة الحقو تخيل القسم كله...
ع، س، ع
مبروك لفريق ضمك وانا ارى ان فريق ضمك كعبة عالي على فريق أبها منذ صعود الفريقين وإلى الأمام يا مارد الجنوب
فهد
الله يكثر الكديش عندهم . أهم شي حافظو عليهم وبالذات المولد 😂😂
ع، س، ع
الاتحاد متخصص في هزيمة فريق ابو خرقة
ع، س، ع
ومنهو الحمار اللي جاب الفكرة هذا ما يفهم في أبجديات الكرة ولا يفرق بين كرة القدم وكرة السلة

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