نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

منح السيارات المهملة مهلة عام لتصحيح أوضاعها

منذ 7 ساعات
2796
3
منح السيارات المهملة مهلة عام لتصحيح أوضاعها

الرياض (صدى):
وافقت الجهات العليا على ضوابط التخلص من السيارات المهملة على الطرقات ومنها منح مهلة لمدة عام لتصحيح الوضع على أن تتحمل الدولة الرسوم والغرامات.

وشملت الضوابط، إجراء ربط تقني بين وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، لتمكينها من تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالمركبات المهملة أو التالفة الموجودة في الساحات العامة أو المواقف أو الشوارع أو الطرقات وملاكها.

ويأتي ذلك للتحقق من عدم وجود قيود أمنية عليها قبل اتخاذ أي إجراء حيالها، فيما تتولى البلديات عن طريق أمانات المناطق التأكيد على متعهدي سحب المركبات المتروكة وحجزها وإلغاء تسجيلها، التقيد بالأنظمة والتعليمات واللوائح ذات العلاقة، كما تم منح مهلة تصحيحية لمدة عام، تبدأ من مارس المقبل، لملاك المركبات المهملة أو التالفة الذين يرغبون في إسقاط تلك المركبات من سجلاتهم.

 

المملكة
الشوارع
الطرقات
تصحيح أوضاع
السيارات المهملة
مهلة عام

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134860
منذ 7 ساعات
طيب ..
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53621
منذ 6 ساعات
السيارات المهمله لاكثر من ثلاثه شهور المفروض تنقلها البلديه لتشليح بعد كتابة اشعار لاصحابها
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 66814
منذ ساعتين
بيض الله وجيهكم
والله ياكثرها بالشوارع وتحت الكباري

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

فهد العتيبي
المريسيل والصرااااامي واحد يذبح القعدان والثاني تيشيرت اوراوا وسدني سؤالي هل انتم سعودسسن حقا وعندكم حب للوطن وولاء وانتماء له اشك ان كم في...
واضح*** وصريح***
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم، بدل ماهي جريمة واحدة طبلها بجريمة أكبر وأعظم..
بلسم الروح
انخفاض قياسي في حالات الإصابة في هذا اليوم ولله الحمد
د محمد ماجد بخش
فعلا .. قد يطغى لون واحد من اللوحة الفنية !! عند التأمل فيها.. لكن طمس بقية الألوان يظهر لوحة مختلفة
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
اتوقع هذي بنت من منطقة النظير في رازح أجمل بنات كنك في فرنسا شقر وعيون زرق وخضر وملكات جمال عمومآ الله يكون بعونها

أخر الأخبار

سهره محرمة تنتهى بقضية إثبات نسب
سهره محرمة تنتهى بقضية إثبات نسب
منذ دقيقة 32
الدوسري والبريك يستعدان لخوض برنامجًا تأهيليًا
الدوسري والبريك يستعدان لخوض برنامجًا تأهيليًا
منذ 10 دقائق 1078
استشارية: استمرار وضع جل وبخاخ تثبيت الشعر يسبب أضرارا للشعر "فيديو"
استشارية: استمرار وضع جل وبخاخ تثبيت الشعر يسبب أضرارا للشعر "فيديو"
منذ 11 دقيقة 1075
بالفيديو.. مواطن يتأهل لمسابقة أفضل نحات عربي في العالم
بالفيديو.. مواطن يتأهل لمسابقة أفضل نحات عربي في العالم
منذ 48 دقيقة 1589
«الصحة»: تسجيل 39 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 39 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ ساعة 1698
"التعليم" تطلق مبادرة مأسسة المسؤولية المجتمعية في الجامعات
"التعليم" تطلق مبادرة مأسسة المسؤولية المجتمعية في الجامعات
منذ ساعة 1673
بالفيديو.. حليمة بولند: جمالي نعمة ونقمة في الوقت ذاته
بالفيديو.. حليمة بولند: جمالي نعمة ونقمة في الوقت ذاته
منذ ساعة 1135
« القمر » يقترن بالشقيقات السبع الليلة
« القمر » يقترن بالشقيقات السبع الليلة
منذ ساعة 1675
القبض على قائد أحد "الباصات" للقيادة المتهورة بالرياض
القبض على قائد أحد "الباصات" للقيادة المتهورة بالرياض
منذ ساعة 1664
نظرة شرعية تنقل فتاة للمستشفى في حالة حرجة
نظرة شرعية تنقل فتاة للمستشفى في حالة حرجة
منذ ساعتين 2337