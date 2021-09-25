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"طرد فهد المولد من الاتحاد" مطلب بعد التعادل أمام التعاون

منذ ساعة
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"طرد فهد المولد من الاتحاد" مطلب بعد التعادل أمام التعاون

نواف السالم (صدى):
طالب جماهير نادي الاتحاد، بطرد اللاعب فهد المولد، وذلك في أعقاب التعادل أمام التعاون بنتيجة 1-1 ضمن منافسات الجولة السادسة، من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتصدر اسم فهد المولد، قائمة الأكثر تداولا على مستوى المملكة، وسط هجوم حاد ضده من قبل الاتحاديين، فيما قام بعض النقاد الرياضيين والإعلاميين بالدفاع عن لاعب الاتحاد.

وكانت "صدى" قد نشرت دفاع الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه عن لاعب الاتحاد، مؤكدًا أنه ضد كل من انتقد فهد المولد، وأنه قدم مباراة كبيرة وأزعج كثيراً دفاع التعاون.

وقال جستنيه: "حرص المولد الشديد على إرضاء الجماهير الاتحادية جعله متسرعاً أحياناً في حالات كانت تتطلب منه شوية تركيز".

كما رفض الإعلامي الرياضي عبيد كعدور الهجوم ضد المولد، قائلا: "اللي يفهم في الكورة لن يتردد في القول أن فهد المولد كان هو المهاجم الوحيد الذي أزعج دفاع التعاون بتحركاته وشكل خطورة على مرماه خصوصا في الشوط الأول".

وأضاف: "الواقع يقول لولا جزائية فهد المولد ونجاح روما في تسديدها كان التعاون عاد للقصيم بالنقاط الثلاث ولكن ماذا نقول عن المؤلفة قلوبهم والمغيبة عقولهم".

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الاتحاد
التعاون
فهد المولد
دوري المحترفين
كاس الامير محمد بن سلمان

التعليقات

عباس قاروره
عباس قاروره عدد التعليقات : 489
منذ 29 دقيقة
ان شاء الله من كذا واردى،،

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أحدث التعليقات

وافي
سكرة الطغيان نهايتها شنيعة ولكل ليل نهار
ابو محمد 😎 ✍️
امامك طريق منحدره بزاويه حاده ..
غييييوووورررر
اللهم احفظ علينا ديننا وامننا وولاة امرنا واحفظ أبناءنا وبناتنا من كل شر اللهم احفظ مجتمعنا من الفساد والمجون والاختلاط والانحلال اللهم من أراد...
البني ممنوع
امرة الى الله
ابو عبد الرحمن
بلله هذا خبر استو على دمكم

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