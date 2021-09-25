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"فندق الأقدار" بالرياض يتصدر الترند

منذ ساعتين
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"فندق الأقدار" بالرياض يتصدر الترند

الرياض (صدى):
تصدر مسلسل فندق الأقدار، مؤشرات البحث في محرك البحث العالمي "جوجل"، والذي تدور أحداثه حول فندق قديم في الرياض.

وتشمل قصة "فندق الأقدار" مجموعة أشخاص لا تجمع بعضهم ببعض أي علاقة في ظاهر الأمر، لكن الفندق الموجود على أطراف مدينة الرياض سيغيّر حياة بعضهم خلال 5 أيام فقط.

ويعود بناء فندق الأقدار إلى العام 1998م، حيث كان يريد صاحبه أن تصبح هذه الأرض مستقبل السياحة في الرياض، وتوقّع أن يكون للفندق الأسبقية والريادة، لكن جاءت الأقدار على عكس طموحاته.

ثم أصبح فندق الأقدار شبه مهجور وتُرك لمديره الذي يؤدي دوره الممثل "يعقوب الفرحان".

الرياض
فن
يعقوب الفرحان
فندق الأقدار

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53604
منذ دقيقة
طيب

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أحدث التعليقات

وافي
سكرة الطغيان نهايتها شنيعة ولكل ليل نهار
ابو محمد 😎 ✍️
امامك طريق منحدره بزاويه حاده ..
غييييوووورررر
اللهم احفظ علينا ديننا وامننا وولاة امرنا واحفظ أبناءنا وبناتنا من كل شر اللهم احفظ مجتمعنا من الفساد والمجون والاختلاط والانحلال اللهم من أراد...
البني ممنوع
امرة الى الله
ابو عبد الرحمن
بلله هذا خبر استو على دمكم

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