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عبدالعزيز المريسل : لازال عبد الرحمن الجماز يمارس الدور التضليلي الإعلامي
منذ 16 ساعة
1182
2
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التعليقات
ناقد رياضي
عدد التعليقات : 997
منذ ساعة
يا عبدالعزيز مريسيل عبدالرحمن الجماز فضحكم على حقيقتكم يالنصراويه وتزويركم للبطولات الوهميه وفضح كذبك واختراعك القصص المزيفة ..
فهد العتيبي
عدد التعليقات : 42
منذ 4 دقائق
المريسيل والصرااااامي واحد يذبح القعدان والثاني تيشيرت اوراوا وسدني
سؤالي
هل انتم سعودسسن حقا وعندكم حب للوطن وولاء وانتماء له
اشك ان كم في عقولكم خلل فااااادح ... ومتاكد
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أحدث التعليقات
فهد العتيبي
المريسيل والصرااااامي واحد يذبح القعدان والثاني تيشيرت اوراوا وسدني سؤالي هل انتم سعودسسن حقا وعندكم حب للوطن وولاء وانتماء له اشك ان كم في...
واضح*** وصريح***
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم، بدل ماهي جريمة واحدة طبلها بجريمة أكبر وأعظم..
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