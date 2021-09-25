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سعود الصرامي : اعرف اعلامي شهير نائب رئيس تحرير ذهب لمهرجان " حبحر "
منذ 19 ساعة
1396
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التعليقات
ناقد رياضي
عدد التعليقات : 998
منذ 49 دقيقة
سعود الصرامي مريض نفسي ولا يؤخذ بأقواله مرفوع عنه القلم ويعاني حالة نفسية وإسهال فكري مزمن ..
ابو يزيد
عدد التعليقات : 1226
منذ 39 دقيقة
يا ناقد رياضي ,والجماز وش يكون مريض ...مدفوع له اجر مرضه ,,,,,,,,,,,,ينتظر يبنا له مسجد بعد وفاته
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أحدث التعليقات
مطر الاسود
انتي ماخذه في نفسك مقلب ومن المؤكد ان مقاييس الجمال وصلت الى الحضيض فليس في خشتك شيىء يمكن ان يقال عنه انه جميل
Reem
لاحول ولا قوة عين ابو يمين والقبر
ابو يزيد
يا ناقد رياضي ,والجماز وش يكون مريض ...مدفوع له اجر مرضه ,,,,,,,,,,,,ينتظر يبنا له مسجد بعد وفاته
ناقد رياضي
سعود الصرامي مريض نفسي ولا يؤخذ بأقواله مرفوع عنه القلم ويعاني حالة نفسية وإسهال فكري مزمن ..
الشمالية الغربية
خبر تافة مانقول إلا الله يخارجنا من هذا زمن
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