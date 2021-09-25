آل الشيخ وعراب الفن يعلنان عن مفاجأة من العيار الثقيل

الرياض (صدى):
نشر معالي المستشار تركي آل الشيخ، اليوم السبت، صورة جمعته بسالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات.
وعلق آل الشيخ على الصورة بقوله: "محضرين لكم مفاجأة، لما أقول مفاجأة أعني الكلمة، والا ياعراب الفن".
ومن جانبه رد سالم الهندي قائلا: "أكيد بوناصر ومفاجأة من العيار الثقيل وبتكون حديث الجماهير"، دون الكشف عن أية تفاصيل أخرى.
وفي وقت سابق أعلن آل الشيخ، أنه بدعم وتخطيط سمو الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد، وبالتنسيق مع جهات عدة، سيشهد موسم الرياض طفرة كبرى، باسم Combat Field، عبارة عن تجسيد حى لتجربة الحروب والقتال عبر العصور، باستخدام السيوف والسهام، وصولًا إلى الدرونز.