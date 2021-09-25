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آل الشيخ وعراب الفن يعلنان عن مفاجأة من العيار الثقيل

منذ 3 ساعات
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آل الشيخ وعراب الفن يعلنان عن مفاجأة من العيار الثقيل

الرياض (صدى):
نشر معالي المستشار تركي آل الشيخ، اليوم السبت، صورة جمعته بسالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

وعلق آل الشيخ على الصورة بقوله: "محضرين لكم مفاجأة، لما أقول مفاجأة أعني الكلمة، والا ياعراب الفن".

ومن جانبه رد سالم الهندي قائلا: "أكيد بوناصر ومفاجأة من العيار الثقيل وبتكون حديث الجماهير"، دون الكشف عن أية تفاصيل أخرى.

وفي وقت سابق أعلن آل الشيخ، أنه بدعم وتخطيط سمو الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد، وبالتنسيق مع جهات عدة، سيشهد موسم الرياض طفرة كبرى، باسم Combat Field، عبارة عن تجسيد حى لتجربة الحروب والقتال عبر العصور، باستخدام السيوف والسهام، وصولًا إلى الدرونز.

روتانا
هيئة الترفيه
موسم الرياض
تركي ال الشيخ
سالم الهندي

التعليقات

غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8539
منذ 19 دقيقة
اللهم احفظ علينا ديننا وامننا وولاة امرنا واحفظ أبناءنا وبناتنا من كل شر
اللهم احفظ مجتمعنا من الفساد والمجون والاختلاط والانحلال
اللهم من أراد نشر ذلك في مجتمعنا فشل اطرافه وكف شره عنا
وافي
وافي عدد التعليقات : 920
منذ 48 ثانية
سكرة الطغيان نهايتها شنيعة
ولكل ليل نهار

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أحدث التعليقات

وافي
سكرة الطغيان نهايتها شنيعة ولكل ليل نهار
ابو محمد 😎 ✍️
امامك طريق منحدره بزاويه حاده ..
غييييوووورررر
اللهم احفظ علينا ديننا وامننا وولاة امرنا واحفظ أبناءنا وبناتنا من كل شر اللهم احفظ مجتمعنا من الفساد والمجون والاختلاط والانحلال اللهم من أراد...
البني ممنوع
امرة الى الله
ابو عبد الرحمن
بلله هذا خبر استو على دمكم

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