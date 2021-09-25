وفاة طفلة بعد اغتصابها على يد 33 شخصًا

نيودلهي (صدى):
على خلفية واقعة تعرض فتاة في الهند لاغتصاب جماعي على يد 33 شخصا، ذكرت مصادر أن الفتاة توفيت إثر اغتصابها على مدار 8 أشهر، متأثرة بجراحها.
وأثارت الواقعة غضب الرأي العام في الهند، وذكرت شرطة مومباي أنه تم العثور على الضحية في حافلة صغيرة في وقت مبكر من صباح الجمعة، وتم نقلها إلى المستشفى.
وتوجهت الفتاة قبل وفاتها بتحرير محضر يفيد بتعرضها للاغتصاب والابتزاز من 33 شخصا، بينهم مراهقان وتقوم الشرطة حاليا بالبحث عن باقي المتهمين الـ 7 المتبقين في القضية.
وكشفت التحقيقات الأولية أن معاناة الفتاة بدأت حينما قام شريكها باغتصابها وتصويرها، ثم قام وأصدقاؤه لاحقا، باستخدام التسجيل المصور لابتزازها وإجبارها على ممارسة الجنس معهم جميعا.
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