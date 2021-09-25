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مواطنة تطلب الطلاق بعد أول يوم زواج: "اكتشفت إنه أصلع"

منذ 5 ساعات
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مواطنة تطلب الطلاق بعد أول يوم زواج: "اكتشفت إنه أصلع"

نايف السالم (صدى):
كشف المستشار القانوني أحمد عجب، أمس الجمعة، عن أغرب قضية استشارة طلاق مرت عليه.

وأوضح عجب أن القضية تتعلق بطلب فتاة الطلاق من زوجها ثاني يوم من الزواج، بسبب أنه "أصلع".

وقال عجب: "أغرب قضية طلاق مرت علي، كانت لشاب طلب لقائي للمشورة قبل فترة، كان معصب ويسأل بإلحاح؛ الرجل يعيبه شيء؟".

وأوضح عجب أنه بعدما سأل الشاب عن سبب سؤاله، أجابه: "زوجتي طلبت الطلاق مني ثاني يوم"، مشيرا إلى أنه نزع الكاب عن رأسه.

وأضاف: "صرخ الشاب قائلا، وإلا علشان اكتشفت أني أصلع، والله لاسترد المهر والشبكة، وحتى تُرتة الفرح".

طلاق
الصلع
احمد عجب
استشارة قانونية

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53615
منذ 4 ساعات
ههههههههههههه طلقها ودور غيرها
ابوالحسن المري
ابوالحسن المري عدد التعليقات : 39
منذ 3 ساعات
يارجال طلقها المرأه من اول يوم زواج تبحث عن المظاهر وارضاء الناس هذي لاتجلس يوم عندك لانها في اثناء حياتك معاها رايح تعاني معاها فهذا شيء خيره لك وابحث عن وحده في اخلاقها
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134850
منذ 3 ساعات
يالها من دلوعة بهماء ..
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83137
منذ ساعتين
يالله صباح خير
هذي طلقها واخذ حتى ملح العشاء مو بس المهر والشبكه
ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2492
منذ ساعة
صدقيني الاصلع احسن من ابو شعر

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أحدث التعليقات

وافي
سكرة الطغيان نهايتها شنيعة ولكل ليل نهار
ابو محمد 😎 ✍️
امامك طريق منحدره بزاويه حاده ..
غييييوووورررر
اللهم احفظ علينا ديننا وامننا وولاة امرنا واحفظ أبناءنا وبناتنا من كل شر اللهم احفظ مجتمعنا من الفساد والمجون والاختلاط والانحلال اللهم من أراد...
البني ممنوع
امرة الى الله
ابو عبد الرحمن
بلله هذا خبر استو على دمكم

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