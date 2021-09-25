مواطنة تطلب الطلاق بعد أول يوم زواج: "اكتشفت إنه أصلع"

نايف السالم (صدى):
كشف المستشار القانوني أحمد عجب، أمس الجمعة، عن أغرب قضية استشارة طلاق مرت عليه.
وأوضح عجب أن القضية تتعلق بطلب فتاة الطلاق من زوجها ثاني يوم من الزواج، بسبب أنه "أصلع".
وقال عجب: "أغرب قضية طلاق مرت علي، كانت لشاب طلب لقائي للمشورة قبل فترة، كان معصب ويسأل بإلحاح؛ الرجل يعيبه شيء؟".
وأوضح عجب أنه بعدما سأل الشاب عن سبب سؤاله، أجابه: "زوجتي طلبت الطلاق مني ثاني يوم"، مشيرا إلى أنه نزع الكاب عن رأسه.
وأضاف: "صرخ الشاب قائلا، وإلا علشان اكتشفت أني أصلع، والله لاسترد المهر والشبكة، وحتى تُرتة الفرح".