جستنيه: كمارا لخبط الاتحاد

نواف السالم (صدى):
دافع الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه عن لاعب الاتحاد فهد المولد، وذلك بعد الهجوم عليه بعد التعادل أمام التعاون 1-1 ضمن منافسات الجولة السادسة، من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال جستنيه: "أنا ضد كل من انتقد اللاعب الكبير فهد المولد، قدم مباراة كبيرة وازعج كثيراً دفاع التعاون، وحرصه الشديد على إرضاء الجماهير الاتحادية جعله متسرعاً أحياناً في حالات كانت تتطلب منه شوية تركيز".
وتابع: "ناهيكم تحوله من الجهة اليمنى بالشوط الاول افقد الاتحاد قوة ضاربة بالشوط الثاني"، مضيفا: "كمارا لخبط الفريق".
يذكر أنه بهذا التعادل يصل الاتحاد إلى النقطة الـ 13 في صدارة ترتيب الدوري، فيما يستمر التعاون متذيلًا للبطولة برصيد ثلاث نقاط فقط.
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