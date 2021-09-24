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جستنيه: كمارا لخبط الاتحاد

منذ 6 ساعات
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جستنيه: كمارا لخبط الاتحاد

نواف السالم (صدى):
دافع الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه عن لاعب الاتحاد فهد المولد، وذلك بعد الهجوم عليه بعد التعادل أمام التعاون 1-1 ضمن منافسات الجولة السادسة، من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال جستنيه: "أنا ضد كل من انتقد اللاعب الكبير فهد المولد، قدم مباراة كبيرة وازعج كثيراً دفاع التعاون، وحرصه الشديد على إرضاء الجماهير الاتحادية جعله متسرعاً أحياناً في حالات كانت تتطلب منه شوية تركيز".

وتابع: "ناهيكم تحوله من الجهة اليمنى بالشوط الاول افقد الاتحاد قوة ضاربة بالشوط الثاني"، مضيفا: "كمارا لخبط الفريق".

يذكر أنه بهذا التعادل يصل الاتحاد إلى النقطة الـ 13 في صدارة ترتيب الدوري، فيما يستمر التعاون متذيلًا للبطولة برصيد ثلاث نقاط فقط.

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الاتحاد
التعاون
عدنان جستنيه
دوري المحترفين
كاس الامير محمد بن سلمان

التعليقات

ابو رور
ابو رور عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
فهد المولد سبب نكبة الاتحاد ياليت يطردونه

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أحدث التعليقات

وافي
سكرة الطغيان نهايتها شنيعة ولكل ليل نهار
ابو محمد 😎 ✍️
امامك طريق منحدره بزاويه حاده ..
غييييوووورررر
اللهم احفظ علينا ديننا وامننا وولاة امرنا واحفظ أبناءنا وبناتنا من كل شر اللهم احفظ مجتمعنا من الفساد والمجون والاختلاط والانحلال اللهم من أراد...
البني ممنوع
امرة الى الله
ابو عبد الرحمن
بلله هذا خبر استو على دمكم

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