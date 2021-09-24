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أندية أوروبا تحذر من إقامة كأس العالم كل عامين: "فكرة مدمرة"

منذ 3 ساعات
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أندية أوروبا تحذر من إقامة كأس العالم كل عامين: "فكرة مدمرة"

وكالات (صدى):
أعربت رابطة الأندية الأوروبية اليوم الجمعة عن قلقها من خطط الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" لإقامة كأس العالم كل عامين.

وقالت رابطة الأندية الأوروبية، إن خطط الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لإقامة كأس العالم كل عامين ستؤثر بشكل «مباشر ومدمر» على الأندية، مبينة أن تعامل الفيفا مع الإصلاحات في جدول المباريات الدولية يمثل خرقاً صريحاً وأحادياً للالتزامات القانونية لتنضم إلى الاتحاد الأوروبي (اليويفا) في معارضة المقترحات، حسب ما ذكرته وكالة رويترز للأنباء.

وأضافت: "احتفظت أندية كرة القدم دائماً بصوت أساسي ويحظى بالاحترام عند تحديد مستقبل جدول المباريات الدولية، وهي حجر الأساس باللعبة ومحرك المسابقات والمحور الأساسي وموطن اللاعب من أجل التطور والاستثمار، ونقطة ارتكاز الجماهير والمجتمعات المحلية".

كأس العالم
الفيفا
الاتحاد الدولي
أندية أوروبا

التعليقات

ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 3886
منذ ساعتين
رأي غير صائب في اقامتها كل سنتين راح يلغي متعة كأس العالم . تخيلوا بس ان منتخب قوي المانيا او ايطاليا او فرنسا يجلس يحققها كم مرة ورى بعض ..هبل

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الملل
استأذ بعر
الحربي
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بسم الله الرحمن الرحيم الصراحة راحة : الملك:عبدالعزيز فارس كل سعودي بأمجاده تغنى كم عقيد خيل بسيف أخو نورة دمه تحنى صقر الجزيرة سقم...
عالمي
أنشهد أن جوفينكو ذيب 🤣
سلوم النصراوي
التفاصيل الصادمة نشرت في الصحف العالمية .. والطواقي حاطين فضايحهم العالمية في ظهر النصر 🤣 يلا يوم الاحد قرار بالطرد من دوري أسيا ....

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