أندية أوروبا تحذر من إقامة كأس العالم كل عامين: "فكرة مدمرة"

وكالات (صدى):
أعربت رابطة الأندية الأوروبية اليوم الجمعة عن قلقها من خطط الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" لإقامة كأس العالم كل عامين.
وقالت رابطة الأندية الأوروبية، إن خطط الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لإقامة كأس العالم كل عامين ستؤثر بشكل «مباشر ومدمر» على الأندية، مبينة أن تعامل الفيفا مع الإصلاحات في جدول المباريات الدولية يمثل خرقاً صريحاً وأحادياً للالتزامات القانونية لتنضم إلى الاتحاد الأوروبي (اليويفا) في معارضة المقترحات، حسب ما ذكرته وكالة رويترز للأنباء.
وأضافت: "احتفظت أندية كرة القدم دائماً بصوت أساسي ويحظى بالاحترام عند تحديد مستقبل جدول المباريات الدولية، وهي حجر الأساس باللعبة ومحرك المسابقات والمحور الأساسي وموطن اللاعب من أجل التطور والاستثمار، ونقطة ارتكاز الجماهير والمجتمعات المحلية".