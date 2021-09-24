عروس تصيب زوجها بعاهة مستديمة

القاهرة (صدى):
تحولت الحياة الزوجية بين عروسين في محافظة الجيزة بمصر إلى حرب بين عائلتهما، وقضايا مرفوعة في ساحات المحاكم بعد 67 يوماً فقط من الزواج.
وترجع تفاصيل الواقعة عندما طلب أهل العروس تعديل قائمة المنقولات لتصبح بقيمة مليون و700 ألف جنيه، لكن والدة الزوج رفضت ذلك، فقامت والدة العروس بطردها من المنزل، وبدأت الخلافات تتصاعد.
وقامت العروس بإهانة كرامة زوجها وتعنيفه، وعندما تصدي لها انهالت عليه بالضرب بواسطة قطعة حديدية، ما أدى إلى إصابته بعاهة مستديمة.
ودخل الزوج إلى المستشفى بين الحياة والموت، وبعد التعافي قرر أن يلجأ للقضاء، ورفع ضدها دعوى قضائية يطالب من خلاله بإلزامها بدفع مبلغ 500 ألف جنيه.