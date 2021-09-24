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عروس تصيب زوجها بعاهة مستديمة

منذ 3 ساعات
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عروس تصيب زوجها بعاهة مستديمة

القاهرة (صدى):
تحولت الحياة الزوجية بين عروسين في محافظة الجيزة بمصر إلى حرب بين عائلتهما، وقضايا مرفوعة في ساحات المحاكم بعد 67 يوماً فقط من الزواج.

وترجع تفاصيل الواقعة عندما طلب أهل العروس تعديل قائمة المنقولات لتصبح بقيمة مليون و700 ألف جنيه، لكن والدة الزوج رفضت ذلك، فقامت والدة العروس بطردها من المنزل، وبدأت الخلافات تتصاعد.

وقامت العروس بإهانة كرامة زوجها وتعنيفه، وعندما تصدي لها انهالت عليه بالضرب بواسطة قطعة حديدية، ما أدى إلى إصابته بعاهة مستديمة.

ودخل الزوج إلى المستشفى بين الحياة والموت، وبعد التعافي قرر أن يلجأ للقضاء، ورفع ضدها دعوى قضائية يطالب من خلاله بإلزامها بدفع مبلغ 500 ألف جنيه.

مصر
مستشفى
عروس
الجيزة
عاهة مستديمة

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83134
منذ ساعتين
عوذه منهم
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134845
منذ ساعتين
ويش ذا الرحم الاقشر ....
abdul
abdul عدد التعليقات : 5533
منذ 12 دقيقة
" ...وعندما تصدي لها انهالت عليه بالضرب بواسطة قطعة حديدية، ما أدى إلى إصابته بعاهة مستديمة." يبدوا ان القطعة الحديدية سكين والعاهة تكون قطعتله لغاليغه، بس انكسفوا يقولوها صراحة. هههه

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أحدث التعليقات

الملل
استأذ بعر
الحربي
بسم الله الرحمن الرحيم الصراحة راحة : الملك:عبدالعزيز فارس كل سعودي بأمجاده تغنى كم عقيد خيل بسيف أخو نورة دمه تحنى صقر الجزيرة سقم...
الحربي
بسم الله الرحمن الرحيم الصراحة راحة : الملك:عبدالعزيز فارس كل سعودي بأمجاده تغنى كم عقيد خيل بسيف أخو نورة دمه تحنى صقر الجزيرة سقم...
عالمي
أنشهد أن جوفينكو ذيب 🤣
سلوم النصراوي
التفاصيل الصادمة نشرت في الصحف العالمية .. والطواقي حاطين فضايحهم العالمية في ظهر النصر 🤣 يلا يوم الاحد قرار بالطرد من دوري أسيا ....

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