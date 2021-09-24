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باكستاني يحتفل باليوم الوطني مع مواطن سعودي على طريقتهم الخاصة
منذ 3 ساعات
992
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التعليقات
جاسم
عدد التعليقات : 286
منذ 35 دقيقة
فيهم طيبين واهل كرم واذا عمل عندك تحس انها اخ حقيقي ولكن الكثير وخصوصا الروافض الله يزولهم وخصوصا الذين يعلقون القماش في خلف سياراتهم اشاره على لمن ينتمي وهم كثر على الطرق حسبنا الله ونعم الوكيل
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 134840
منذ دقيقتين
طيب طيب .. اسر ياسااري ..
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