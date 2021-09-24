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مواطن يدافع عن فتاة تم التحرش بها

منذ 13 ساعة
5814
4

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83137
منذ 12 ساعة
وهي ليش بينهم كذا
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53621
منذ 7 ساعات
طيب
ابوعثمان
ابوعثمان عدد التعليقات : 2
منذ ساعة
العنز اذا دخلت خضيرة التيوس فلتتحمل كثرة الركوب..وش جابها لتجمع الشباب.يجب ان تحاسب ويشهر بها..
ابوعثمان
ابوعثمان عدد التعليقات : 2
منذ ساعة
العنز اذا دخلت خضيرة التيوس فلتتحمل كثرة الركوب..وش جابها لتجمع الشباب.يجب ان تحاسب ويشهر بها..

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أحدث التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
المناطق الحدوديه بشكل عام تحتاج لتمركز أمني قوي ومكثف اذكر قبل ١٢ سنه تقريبآ رحت مع صديق لي في منطقة الحقو تخيل القسم كله...
ع، س، ع
مبروك لفريق ضمك وانا ارى ان فريق ضمك كعبة عالي على فريق أبها منذ صعود الفريقين وإلى الأمام يا مارد الجنوب
فهد
الله يكثر الكديش عندهم . أهم شي حافظو عليهم وبالذات المولد 😂😂
ع، س، ع
الاتحاد متخصص في هزيمة فريق ابو خرقة
ع، س، ع
ومنهو الحمار اللي جاب الفكرة هذا ما يفهم في أبجديات الكرة ولا يفرق بين كرة القدم وكرة السلة

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