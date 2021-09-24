نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

شرطة استراليا تعاقب فتاة لم تلتزم بلبس الكمّام

منذ 11 ساعة
1481
1

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53607
منذ 4 دقائق
هههههههههههههههههههه تستاهل

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

وافي
سكرة الطغيان نهايتها شنيعة ولكل ليل نهار
ابو محمد 😎 ✍️
امامك طريق منحدره بزاويه حاده ..
غييييوووورررر
اللهم احفظ علينا ديننا وامننا وولاة امرنا واحفظ أبناءنا وبناتنا من كل شر اللهم احفظ مجتمعنا من الفساد والمجون والاختلاط والانحلال اللهم من أراد...
البني ممنوع
امرة الى الله
ابو عبد الرحمن
بلله هذا خبر استو على دمكم

أخر الأخبار

بالفيديو.. لحظة قيام شاب بخطف العلم من سيدة أثناء احتفالات اليوم الوطني
بالفيديو.. لحظة قيام شاب بخطف العلم من سيدة أثناء احتفالات اليوم الوطني
منذ 19 دقيقة 1379
أبرز مخالفات ضوابط الدعاية والإعلان لمنتجات التجميل وعقوبتها
أبرز مخالفات ضوابط الدعاية والإعلان لمنتجات التجميل وعقوبتها
منذ 29 دقيقة 1357
ارتفاع أسعار النفط اليوم
ارتفاع أسعار النفط اليوم
منذ 34 دقيقة 1341
حفل زفاف بالباحة عام 1407 هـ
حفل زفاف بالباحة عام 1407 هـ
منذ 42 دقيقة 161
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
منذ 47 دقيقة 1051
عقد قران الحكمي
عقد قران الحكمي
منذ 51 دقيقة 1129
المطربة ياسمينا العلواني تعلن تحجّبها: "ابتدينا نفوق"
المطربة ياسمينا العلواني تعلن تحجّبها: "ابتدينا نفوق"
منذ 58 دقيقة 287
فيديو.. شاب يضرب فتاة على رأسها ويهرب!
فيديو.. شاب يضرب فتاة على رأسها ويهرب!
منذ ساعة 11633
امرأة تقيم دعوى خلع ضد زوجها بسبب "العض"!
امرأة تقيم دعوى خلع ضد زوجها بسبب "العض"!
منذ ساعة 470
أسعار الذهب اليوم السبت
أسعار الذهب اليوم السبت
منذ ساعة 1124