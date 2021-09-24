الاتحاد يسقط في فخ التعادل أمام التعاون

طلال الغامدي (صدى):
تعادل فريق الاتحاد بهدف لهدف أمام التعاون في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة السادسة هي لنا دار، من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
سجل البرازيلي رومارينيو هدف الاتحاد من ركلة جزاء في الدقيقة 27، ثم رد إياجو سانتوس بهدف التعادل للتعاون في الدقيقة 74، بعدما استغل تمريرة عرضية، ليوجه كرة رأسية في المرمى.
بهذه النتيجة، يظل الاتحاد في الصدارة برصيد 13 نقطة بفارق نقطتين عن الهلال الوصيف، مع تبقي مباراة مؤجلة للهلال، بينما رفع التعاون رصيده إلى 3 نقاط في المركز السادس عشر والأخير.