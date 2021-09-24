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تكريم أميرة العطاء دعاء بنت محمد في يوم الوطن

منذ 5 ساعات
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تكريم أميرة العطاء دعاء بنت محمد في يوم الوطن

الرياض (صدى):
كرم ملتقى سيدات الفكر بالتعاون مع الجمعية السعودية لسيدات الأعمال في ذكرى اليوم الوطني السعودي الـ 91 في العاصمة الرياض بحضور عضو شرف الملتقى صاحبة السمو الملكي الأميرة مضاوي بنت المنتصر ، سمو الأميرة دعاء بنت محمد ، أميرة العمل المجتمعي و أميرة التطوع و العطاء وجاء هذا التكريم تثمينا لجهودها العظيمة في المجتمع السعودي و في العالم أجمع حيث لم يقتصر تميزها على محيطها المحلي فحسب بل تقلدت سموها مناصب دولية عديدة و أضافت الكثير لكل منصب تولته بخبراتها الجمة و علمها الغزير الذي نهلت و لا زالت تنهل منه إذ حصلت سموها على درجة الماجستير و هي بصدد إكمال رسالة الدكتوراه .

لاسيما أنها باحثة في إدارة الأعمال و القانون كما اهتمت جدا بشؤون المرأة العربية إلى أن تعينت الرئيس الأعلى لهيئة المرأة العربية و لها توجه مذهل و جميل نحو عالم الطفل و تبرهن ذلك في تأسيسها لأكاديمية ملتقى الأصدقاء ، الأكاديمية التي ضمت تحت جناحيها أطفال خلاقين مبدعين متميزين في جو مفعم بالعوامل التي تنمي ذكاء الطفل و تعزز مواهبه و تبني له شخصية متفردة و ذلك على أيدي مختصين عالميين .

يذكر أن سموها تملك حس فني مبهر و لها أنامل ساحرة تداعب الريشة و اللون ، و تقود العديد من المعارض الفنية حيث افتتحت و دشنت الكثير منها و ساهمت في إيصال الرسائل الفنية للمجتمع لبث الجمال في جميع نواحي الحياه .

و قالت سمو الأميرة دعاء : نفتخر بمملكتنا و بقيادتنا الرشيدة و كوني امرأة سعودية يجعلني أحمل مسؤولية ان أكون على قدر ثقة ولاة الأمر و ان أعمل بجد و مثابرة لرد و لو جزء من الجميل لهذا الوطن المعطاء .

حفظ الله مملكتنا الحبيبة و أدامها بعز و أمن و رخاء في ظل ملكنا الغالي سلمان بن عبدالعزيز و ولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله و رعاهما .

و قد كانت سمو الأميرة دعاء محط اهتمام جميع الحضور الذين كانوا في قمة سعادتهم بطلتها البهية .

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83134
منذ ساعة
طيب
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17667
منذ 58 دقيقة
حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا الأسود بن عامر حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله بن جريج عن أبي برزة الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيم فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وعن جسمه فيم أبلاه قال هذا حديث حسن صحيح
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134843
منذ 6 دقائق
يكون خير ..

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