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حالات تؤدي إلى السجن وغرامة 3 ملايين ريال بنظام حماية البيانات الشخصية

منذ ساعة
1396
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حالات تؤدي إلى السجن وغرامة 3 ملايين ريال بنظام حماية البيانات الشخصية

الرياض (صدى):
نصت المادة الخامسة والثلاثون من نظام حماية البيانات الشخصية، على معاقبة كل من أفصح عن بيانات حساسة أو نشرها مخالفاً أحكام النظام: بالسجن مدة لا تزيد على عامين، وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا كان ذلك بقصد الإضرار بصاحب البيانات أو بقصد تحقيق منفعة شخصية.

كما توعد النظام كل من خالف أحكام المادة 29 بالسجن مدة لا تزيد على عام، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأكد النظام أنه يجوز للمحكمة المختصة مضاعفة عقوبة الغرامة في حالة العود حتى لو ترتب عليها تجاوز الحد الأقصى لها على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد، على أن تتولى المحكمة المختصة النظر في الدعاوى الناشئة من تطبيق هذه المادة وإيقاع العقوبات المقررة.

السجن
محكمة
عقوبات
نظام حماية البيانات الشخصية
دعاوي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134832
منذ 33 دقيقة
تماام ..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134832
منذ 32 دقيقة
احسن ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
تافهه ..
أبوخالد-أبها.
ايوا الله إنتبهي لمصلحتك .. وماينفعك في الدنيا والأخره وماعليكي من العيال .. وأبو العيال .. أتركيهم .. أهم شي تؤدين رسالتك القذره اللي...
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون يد الحرامي النجس ..
ابو محمد 😎 ✍️
يامعين .. .. لقمة العيش مرّه ..
ابو محمد 😎 ✍️
وين القرود اللي بلشن باالحريم هناك ، عن هاالقرود اللي بصورة أوادم ....!!؟

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