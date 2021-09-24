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الصحة العالمية توصي باستخدام عقار من الأجسام المضادة لعلاج كورونا

منذ يوم
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الصحة العالمية توصي باستخدام عقار من الأجسام المضادة لعلاج كورونا

جنيف (صدى):
أوصت منظمة الصحة العالمية باستخدام علاج يجمع بين نوعين من الأجسام المضادة وحيدة النسيلة وهما مزيج من كازيريفيماب وايمديفيماب طورته شركة ريجينيرون الأمريكية وروش السويسرية ، لعلاج مجموعة محددة من مرضي كوفيد١٩، بعد أن أكدت دراسات نجاعته في علاج الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في حالات الإصابات الشديدة وتقليل خطر الوفاة، وكذلك لعلاج المرضى الذين يعانون من استجابة مناعية شديدة لمقاومة الفيروس ، والمصابين بمرض نقص المناعة وكبار السن .

وأكدت المنظمة أن هذا العلاج يقلل من خطر الموت أو دخول المستشفى طوال مدة الأعراض . خاصة الأشخاص الذين لم يطوروا أجساما مضادة طبيعية .

وأعلنت المنظمة في بيان عن محدودية المعروض من هذا العقار وارتفاع سعره ، داعية منتجيه إلى زيادة الإنتاج .

وأشارت إلى مفاوضات تجريها مع شركة روش بشأن تخفيض السعر أو التبرع بعدد من الجرعات . كما دعت شركات تطوير الأدوية لتوفير منتجات وخيارات علاجية جديدة تتكيف بشكل أفضل مع الاحتياجات في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الدول متوسطة ومنخفضة الدخل .

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134923
منذ ساعة
الله يكفينا الشر ، ولا يحيجنا لعقاقيركم .. آمين ..

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أحدث التعليقات

الملل
معاك فلوس يكثر اصدقاك معاك فلوس يكثر المصلحجيه معاك فلوس تصير شاعر وملحن وجمس بوند ومغني وعنترة بن شداد وتصير غواص بدون مايبتل شعر...
سعيد
بس هذة شروطك سهلة
الدوري الإيطالي
الإعلام الرياضي سوق سمك لست أهلاوي ولكن فريقك الفتح وتتهكم على الأهلي من أي صرف صحي طالع جهل وتخلف. وملطشة وتعال محلل مجاري بالقنوات
.............
كل هذا عشان مخالفة؟ سبحان من خلق العقول
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله

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