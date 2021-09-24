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لقمة العيش صعبة
منذ 4 ساعات
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التعليقات
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 17665
منذ 3 ساعات
قس على مثل هذا .. من يعرض نفسه وحياته وصحته للأخطار من أجل تأمين وجبات الطعام له وأبنائه وأهل بيته ووالدينه .. لا أكثر
أبوخالد-أبها.
عدد التعليقات : 392
منذ 34 دقيقة
الشغله أظنها تحدي ..
ويظهر ذلك من وجود أشخاص حوله يتابعونه
وإلا .. كان بإمكان أن يحمل الخشبة أكثر من شخص .
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 134836
منذ 16 دقيقة
يامعين ..
.. لقمة العيش مرّه ..
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
تافهه ..
أبوخالد-أبها.
ايوا الله إنتبهي لمصلحتك .. وماينفعك في الدنيا والأخره وماعليكي من العيال .. وأبو العيال .. أتركيهم .. أهم شي تؤدين رسالتك القذره اللي...
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون يد الحرامي النجس ..
ابو محمد 😎 ✍️
يامعين .. .. لقمة العيش مرّه ..
ابو محمد 😎 ✍️
وين القرود اللي بلشن باالحريم هناك ، عن هاالقرود اللي بصورة أوادم ....!!؟
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