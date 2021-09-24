نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. مقيم فلبيني يحكي عن تجربة إقامته 12 عاماً بالمملكة

منذ 6 ساعات
2299
2
بالفيديو.. مقيم فلبيني يحكي عن تجربة إقامته 12 عاماً بالمملكة

الرياض (صدى):
تحدث المقيم الفلبيني ليم عن تجربة إقامته في المملكة قرابة الـ 12 عاما، مؤكدا أنه يستشعر نعمة الأمن والأمان ويعبر عن شكره وامتنانه للمملكة

وقال لين :"المملكة تتحلى بنعمة الأمن والأمان فهي آمنة للغاية، وهناك بعض الاشخاص من ذوي التفكير السلبي كانوا ينصحونني بأن لا أذهب لبعض المناطق لعدم مأمونيتها",مؤكدا أن الجميع يمشي بكل أمان مهما كان الوقت .

وأضاف "في ذات مرة رأيت الأهالي يضعون صناديق الماء في كل مكان بالقرب من مناطق المشي والحدائق ، فحرصت على أخذ هذا التصرف منهم وأن أقوم بوضع زجاجات الماء في الممشى .

ومع قدوم اليوم الوطني للمملكة عبر ليم عن حبه لها وقدم الشكر لقادة المملكة على الخدمات التي تقدمونها للمواطنين والمقيمين .

المملكة
اليوم الوطني
مقيم فلبيني
الممشى

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134836
منذ 4 ساعات
الحمد لله ..

.. هذي نعمة الإسلام ، يا ابا فلِب ، اسلم تغنم ..
نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10175
منذ ساعة
احسنت القول و فعلا ابو محمد هذه نعمة الاسلام

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
تافهه ..
أبوخالد-أبها.
ايوا الله إنتبهي لمصلحتك .. وماينفعك في الدنيا والأخره وماعليكي من العيال .. وأبو العيال .. أتركيهم .. أهم شي تؤدين رسالتك القذره اللي...
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون يد الحرامي النجس ..
ابو محمد 😎 ✍️
يامعين .. .. لقمة العيش مرّه ..
ابو محمد 😎 ✍️
وين القرود اللي بلشن باالحريم هناك ، عن هاالقرود اللي بصورة أوادم ....!!؟

أخر الأخبار

شاهد .. أسماء ملوك المملكة تتحول للوحة كبيرة تحمل صورة الملك سلمان
شاهد .. أسماء ملوك المملكة تتحول للوحة كبيرة تحمل صورة الملك سلمان
منذ دقيقتين 1011
تكريم أميرة العطاء دعاء بنت محمد في يوم الوطن
تكريم أميرة العطاء دعاء بنت محمد في يوم الوطن
منذ 5 دقائق 1062
شاهد.. مواطن يروي قصة تدخله لمنع تهريب شخص من دورية أمنية
شاهد.. مواطن يروي قصة تدخله لمنع تهريب شخص من دورية أمنية
منذ 5 دقائق 1058
"مني" تجهز مفاجأة جديدة لجمهورها بعد نجاح "فيني اللى مكفيني"
"مني" تجهز مفاجأة جديدة لجمهورها بعد نجاح "فيني اللى مكفيني"
منذ 20 دقيقة 143
مرور الرياض: تحويل طريق الدائري الغربي مخرج ٣٨ لأعمال مشروع تطوير بوابة الدرعية
مرور الرياض: تحويل طريق الدائري الغربي مخرج ٣٨ لأعمال مشروع تطوير بوابة الدرعية
منذ 37 دقيقة 1169
بالفيديو .. لصوص يسرقون محل تموينات في محافظة الداير بني مالك
بالفيديو .. لصوص يسرقون محل تموينات في محافظة الداير بني مالك
منذ 47 دقيقة 10600
انطلاق بطولة المملكة للملاكمة في الرياض  
انطلاق بطولة المملكة للملاكمة في الرياض  
منذ 48 دقيقة 1115
ضمك يفوز على أبها بثلاثية في ديربي عسير
ضمك يفوز على أبها بثلاثية في ديربي عسير
منذ ساعة 1246
السعودية في يومها الوطني المجيد
السعودية في يومها الوطني المجيد
منذ ساعة 125
اليوم الوطني
اليوم الوطني
منذ ساعة 138