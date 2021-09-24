بالفيديو.. مقيم فلبيني يحكي عن تجربة إقامته 12 عاماً بالمملكة

الرياض (صدى):
تحدث المقيم الفلبيني ليم عن تجربة إقامته في المملكة قرابة الـ 12 عاما، مؤكدا أنه يستشعر نعمة الأمن والأمان ويعبر عن شكره وامتنانه للمملكة
وقال لين :"المملكة تتحلى بنعمة الأمن والأمان فهي آمنة للغاية، وهناك بعض الاشخاص من ذوي التفكير السلبي كانوا ينصحونني بأن لا أذهب لبعض المناطق لعدم مأمونيتها",مؤكدا أن الجميع يمشي بكل أمان مهما كان الوقت .
وأضاف "في ذات مرة رأيت الأهالي يضعون صناديق الماء في كل مكان بالقرب من مناطق المشي والحدائق ، فحرصت على أخذ هذا التصرف منهم وأن أقوم بوضع زجاجات الماء في الممشى .
ومع قدوم اليوم الوطني للمملكة عبر ليم عن حبه لها وقدم الشكر لقادة المملكة على الخدمات التي تقدمونها للمواطنين والمقيمين .