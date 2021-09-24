دينا بطمة تثير الجدل بخصر ملفت وملامح جديدة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أثارت الفنانة دنيا بطمة مؤخراً الجدل بسبب إطلالتها التي تظهر بها عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستغرام.
وظهرت دنيا بطمة بخصر ملفت ذو إنحناءات بارزة حيث شبهها الجمهور والمتابعون بخصر مروة راتب وأنه قامت بنحته ليعطي نفس المظهر.
وكانت دينا بطمة قد ظهرت مع شقيقتها ابتسام داخل حوض السباحة وهما يرتديان ملابس البحر، حيث ظهرت دنيا بطمة بمايوه أحمر.
وحرصت الفنانة المثيرة للجدل على إلغاء خاصية التعليق لحماية نفسها من التعليقات القاسية التي تطالها بسبب إطلالاتها الصيفية الجريئة، والتغيّر الكبير في شكلها بسبب عمليات التجميل.
ولاحظ الجمهور تغير ملامحها الواضح، حيث ظهرت في مقطع فيديو وهي ترقص، حيث إلا أن البعض لم يتعرف عليها بسبب تغير ملامحها.