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هذا اللى ما تقدر عليه
منذ ساعتين
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التعليقات
واضح*** وصريح***
عدد التعليقات : 14413
منذ 43 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههههههههههه
خلك تستاهل،
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أحدث التعليقات
زعيم اااسيا
دبابة الملاعب يسجل الاهداف ويقزم المهاجمين يستاهل البطل البليهي فعلا دبابة يدعس على المهاجمين بلارحمة اهدافه دائما جميله ومحطمه للحراس
ابو محمد
سجل هدف يستحق ان يفرح واكيد وقفته في محلها تاكيدا لموقفه البطولي وقهر لكل حاسد
ابوبدر
تنفخ الماخوذة واللي فوق اكيد بيصير خصر 😂
واضح*** وصريح***
هذا ماجناه على نفسه وماجنته الأفعى عليه.
واضح*** وصريح***
نعم إختفى ولعل المانع إن شاء الله خير له ولمن إختفوا،ويوجد نسبه من من إختفوا، من بعد الكارونا،،
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