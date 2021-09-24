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أحلام تغازل زوجها وتوجه له رسالة بمناسبة عيد ميلاده: "سندي وتاج راسي"

منذ 9 ساعات
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أحلام تغازل زوجها وتوجه له رسالة بمناسبة عيد ميلاده: "سندي وتاج راسي"

أميرة خالد (صدى):
احتفلت الفنانة أحلام الشامي بعيد ميلاد زوجها مبارك الهاجري، ووجهت له رسالة رومانسية بمناسبة عيد ميلاده حملت في طياتها الكثير من الغزل والحب.

وشاركت أحلام متابعيها صورة تجمعها بزوجها على إحدى اليخوت، وعلقت قائلة: "كل عام وانت اطيب واطهر واجمل شي عرفته كل عام وانت حبيبي وسندي وتاج راسي وصديقي الصدوق وابو عيالي وظهري كل عام وحنا مع بعض طول العمر كل عام وانت بخير حبيبي مبارك احبك".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع صورتهماوالتهنئة،وانهالوا بالتهنئة للهاجري، متمنين له أعوامًا مليئة بالصحة والسعادة والنجاح والاستقرار، كما تفاعل مع التهنئة العديد من المشاهير.

أحلام
عيد ميلاد
اليخوت
مبارك الهاجري

التعليقات

**""'سهم'""**😊
**""'سهم'""**😊 عدد التعليقات : 5512
منذ 4 دقائق
امحق من سند ....

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
تافهه ..
أبوخالد-أبها.
ايوا الله إنتبهي لمصلحتك .. وماينفعك في الدنيا والأخره وماعليكي من العيال .. وأبو العيال .. أتركيهم .. أهم شي تؤدين رسالتك القذره اللي...
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون يد الحرامي النجس ..
ابو محمد 😎 ✍️
يامعين .. .. لقمة العيش مرّه ..
ابو محمد 😎 ✍️
وين القرود اللي بلشن باالحريم هناك ، عن هاالقرود اللي بصورة أوادم ....!!؟

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