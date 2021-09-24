أحلام تغازل زوجها وتوجه له رسالة بمناسبة عيد ميلاده: "سندي وتاج راسي"

أميرة خالد (صدى):
احتفلت الفنانة أحلام الشامي بعيد ميلاد زوجها مبارك الهاجري، ووجهت له رسالة رومانسية بمناسبة عيد ميلاده حملت في طياتها الكثير من الغزل والحب.
وشاركت أحلام متابعيها صورة تجمعها بزوجها على إحدى اليخوت، وعلقت قائلة: "كل عام وانت اطيب واطهر واجمل شي عرفته كل عام وانت حبيبي وسندي وتاج راسي وصديقي الصدوق وابو عيالي وظهري كل عام وحنا مع بعض طول العمر كل عام وانت بخير حبيبي مبارك احبك".
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع صورتهماوالتهنئة،وانهالوا بالتهنئة للهاجري، متمنين له أعوامًا مليئة بالصحة والسعادة والنجاح والاستقرار، كما تفاعل مع التهنئة العديد من المشاهير.