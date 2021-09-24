ظهور الفنانة المصرية ليلى طاهر بعد اعتزالها الفن

القاهرة (صدى):
ظهرت الفنانة المصرية الكبيرة ليلى طاهر، وهي تتكئ على عكاز، في حفل ختام الدورة السادسة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية لاستلام تكرميها.
وجاء ذلك بعد أن قررت طاهر اعتزال الفن في تصريحات مفاجئة، بعد رحلة فنية طويلة بدأت في خمسينيات القرن الماضي.
وقالت الفنانة المصرية في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، إنها منذ أن شاركت في مسلسل "الباب في الباب" قبل 7 سنوات، وجدت أن الأعمال التي باتت تعرض عليها لا تناسبها.
وأشارت الفنانة المصرية إلى كونها تحترم عملها وتحترم جمهورها، مؤكدة أن القرار لن تكون هناك رجعة فيه.