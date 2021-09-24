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ظهور الفنانة المصرية ليلى طاهر بعد اعتزالها الفن

منذ 9 ساعات
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ظهور الفنانة المصرية ليلى طاهر بعد اعتزالها الفن

القاهرة (صدى):
ظهرت الفنانة المصرية الكبيرة ليلى طاهر، وهي تتكئ على عكاز، في حفل ختام الدورة السادسة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية لاستلام تكرميها.

وجاء ذلك بعد أن قررت طاهر اعتزال الفن في تصريحات مفاجئة، بعد رحلة فنية طويلة بدأت في خمسينيات القرن الماضي.

وقالت الفنانة المصرية في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، إنها منذ أن شاركت في مسلسل "الباب في الباب" قبل 7 سنوات، وجدت أن الأعمال التي باتت تعرض عليها لا تناسبها.

وأشارت الفنانة المصرية إلى كونها تحترم عملها وتحترم جمهورها، مؤكدة أن القرار لن تكون هناك رجعة فيه.

اعتزال
فنانة مصرية
ليلى طاهر
طاهر

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134829
منذ 37 دقيقة
خلااااص ياليلى .. الجفاف والتصحر أخذ مأخذه منكِ ، صفطي على جنب ...
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134829
منذ 8 دقائق
دوام الحال من المحال يا ليلى ام الليالي ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
تافهه ..
أبوخالد-أبها.
ايوا الله إنتبهي لمصلحتك .. وماينفعك في الدنيا والأخره وماعليكي من العيال .. وأبو العيال .. أتركيهم .. أهم شي تؤدين رسالتك القذره اللي...
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون يد الحرامي النجس ..
ابو محمد 😎 ✍️
يامعين .. .. لقمة العيش مرّه ..
ابو محمد 😎 ✍️
وين القرود اللي بلشن باالحريم هناك ، عن هاالقرود اللي بصورة أوادم ....!!؟

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