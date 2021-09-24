بالفيديو.. الفيصل يستذكر موقف للملك عبدالعزيز تجاه لاجيء عراقي: "افتداه بأحد أبنائه"

علي القحطاني (صدى):
تحدث لأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل عن موقف الأمير عبدالعزيز آل سعود رحمه الله تجاه وافد عراقي لجأ للمملكة لحمايته من بريطانيا.
وقال الفيصل "في الحرب العالمية الثانية قامت ثورة في العراق ضد البريطانيين ترأسها رشيد عالي الكيلاني ، واستطاع الإنجليز أن يخمدوا هذه الثورة،وبعدها لجأ الكيلاني إلى المملكة وطلب من الملك عبدالعزيز حمايته من بريطانيا ".
وأضاف الفيصل:وافق الملك عبدالعزيز على حماية الميلاني، وعندما طالبت بريطانيا من الملك عبدالعزيز أن يسلمهم الكيلاني رفض الملك ذلك وقال "إذا أردتم أن تأخذوا الكيلاني فخذوا أحد أبنائي بدلا منه ",مشيرا إلى أن بريطانيا تعاملت باحترام مع الملك عبدالعزيز حتى لاتسوء العلاقة بينهم وبين المملكة.