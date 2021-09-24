نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. الفيصل يستذكر موقف للملك عبدالعزيز تجاه لاجيء عراقي: "افتداه بأحد أبنائه"

منذ 10 ساعات
12651
2
بالفيديو.. الفيصل يستذكر موقف للملك عبدالعزيز تجاه لاجيء عراقي: "افتداه بأحد أبنائه"

علي القحطاني (صدى):
تحدث لأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل عن موقف الأمير عبدالعزيز آل سعود رحمه الله تجاه وافد عراقي لجأ للمملكة لحمايته من بريطانيا.

وقال الفيصل "في الحرب العالمية الثانية قامت ثورة في العراق ضد البريطانيين ترأسها رشيد عالي الكيلاني ، واستطاع الإنجليز أن يخمدوا هذه الثورة،وبعدها لجأ الكيلاني إلى المملكة وطلب من الملك عبدالعزيز حمايته من بريطانيا ".

وأضاف الفيصل:وافق الملك عبدالعزيز على حماية الميلاني، وعندما طالبت بريطانيا من الملك عبدالعزيز أن يسلمهم الكيلاني رفض الملك ذلك وقال "إذا أردتم أن تأخذوا الكيلاني فخذوا أحد أبنائي بدلا منه ",مشيرا إلى أن بريطانيا تعاملت باحترام مع الملك عبدالعزيز حتى لاتسوء العلاقة بينهم وبين المملكة.

الملك عبدالعزيز
تركي الفيصل
الحرب العالمية الثانية
رشيد الكيلاني

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134832
منذ 4 ساعات
الله يرحمه .. آمين ..

.. ليت من ينهبه يا سعود ذاك الغزال .. ثم يزبن عليهم مثل زبنة رشيد ..

.. صح لسانك يا سمو الامير وسمو الامير ..
أبوخالد-أبها.
أبوخالد-أبها. عدد التعليقات : 388
منذ 18 دقيقة
الملوك ..
ملوك في كل شيء ..
الكبار ..
كبار في كل شيء ..
أدام الله عز أل سعود الميامين .

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
تافهه ..
أبوخالد-أبها.
ايوا الله إنتبهي لمصلحتك .. وماينفعك في الدنيا والأخره وماعليكي من العيال .. وأبو العيال .. أتركيهم .. أهم شي تؤدين رسالتك القذره اللي...
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون يد الحرامي النجس ..
ابو محمد 😎 ✍️
يامعين .. .. لقمة العيش مرّه ..
ابو محمد 😎 ✍️
وين القرود اللي بلشن باالحريم هناك ، عن هاالقرود اللي بصورة أوادم ....!!؟

أخر الأخبار

شاهد .. أسماء ملوك المملكة تتحول للوحة كبيرة تحمل صورة الملك سلمان
شاهد .. أسماء ملوك المملكة تتحول للوحة كبيرة تحمل صورة الملك سلمان
منذ دقيقة 1011
تكريم أميرة العطاء دعاء بنت محمد في يوم الوطن
تكريم أميرة العطاء دعاء بنت محمد في يوم الوطن
منذ 4 دقائق 1059
شاهد.. مواطن يروي قصة تدخله لمنع تهريب شخص من دورية أمنية
شاهد.. مواطن يروي قصة تدخله لمنع تهريب شخص من دورية أمنية
منذ 4 دقائق 1057
"مني" تجهز مفاجأة جديدة لجمهورها بعد نجاح "فيني اللى مكفيني"
"مني" تجهز مفاجأة جديدة لجمهورها بعد نجاح "فيني اللى مكفيني"
منذ 19 دقيقة 143
مرور الرياض: تحويل طريق الدائري الغربي مخرج ٣٨ لأعمال مشروع تطوير بوابة الدرعية
مرور الرياض: تحويل طريق الدائري الغربي مخرج ٣٨ لأعمال مشروع تطوير بوابة الدرعية
منذ 36 دقيقة 1164
بالفيديو .. لصوص يسرقون محل تموينات في محافظة الداير بني مالك
بالفيديو .. لصوص يسرقون محل تموينات في محافظة الداير بني مالك
منذ 47 دقيقة 10589
انطلاق بطولة المملكة للملاكمة في الرياض  
انطلاق بطولة المملكة للملاكمة في الرياض  
منذ 47 دقيقة 1115
ضمك يفوز على أبها بثلاثية في ديربي عسير
ضمك يفوز على أبها بثلاثية في ديربي عسير
منذ ساعة 1246
السعودية في يومها الوطني المجيد
السعودية في يومها الوطني المجيد
منذ ساعة 125
اليوم الوطني
اليوم الوطني
منذ ساعة 138