ارتفاع أسعار النفط بسبب مخاوف من المعروض العالمي

وكالات (صدى):
شهدت أسعار النفط اليوم ارتفاع وذلك لرابع يوم على التوالي بسبب مخاوف تتعلق بالمعروض العالمي عقب إعصارين في الولايات المتحدة لكن أول بيع لاحتياطيات الخام الحكومية في الصين حد مؤقتا من هذا الارتفاع.
وارتفع سعر النفط الأمريكي ستة سنتات أو 0.1 في المئة إلى 73.36 دولار للبرميل بعد أن أغلق مرتفعا 1.5 بالمئة في الجلسة السابقة في أعلى مستوى له منذ بداية أغسطس،وصعد خام برنت 12 سنتا أو 0.2 في المئة إلى 77.37 دولار للبرميل بعد وصوله لأعلى مستوى منذ شهرين يوم الخميس وإغلاقه عند أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018، بحسب ما نشرت "رويترز".
وتراجعت المخزونات إلى أدنى مستوياتها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات هذا الأسبوع بعد أن أدى الضرر الناجم عن إعصارين إلى ارتفاع معدلات السحب في الولايات المتحدة.