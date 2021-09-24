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الحرابي معلقا على هدفه في شباك الاتفاق: "الهدف غير أخلاقي و لكن الخطأ من المدافع"

منذ 5 ساعات
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الحرابي معلقا على هدفه في شباك الاتفاق: "الهدف غير أخلاقي و لكن الخطأ من المدافع"

ماجد محمد (صدى):
آثار عبدالعزيز الحرابي لاعب نادي ‎الطائي جدلا واسعا بعدما سجل هدفا للطائي بشباك الاتفاق في الدقيقة 28 بطريقة مخالفة للروح الرياضية، حيث تجاهل المدافع الاتفاقي وهو ساقط على أرض الملعب وذهب الحارس مبولحي للاطمئنان عليه، ليسدد الكرة في المرمى.

وقال الحرابي: "صحيح أنه هدف غير أخلاقي، لكن الخطأ من المدافع الاتفاقي وليس مني، ولست نادما على الهدف وسأكررها لأنها من مصلحة النادي ومصلحتي. دخلنا المباراة للانتصار وحققناه، ونبارك لجماهيرنا".

وأضاف: "لو كانت الكرة في وسط الملعب لقمت بإخراجها مباشرة، ولو تم تسجيل مثل هذا الهدف في فريق الطائي، لما تقبلته أبدا".

يذكر أن الطائي سجل فوزا تاريخيا، هو الأول له في دوري المحترفين السعودي، على حساب ضيفه الاتفاق 4-2، أمس الخميس، ضمن الجولة السادسة من المسابقة.

الاتفاق
دوري المحترفين
الطائي
عبدالعزيز الحرابي

التعليقات

واضح*** وصريح***
واضح*** وصريح*** عدد التعليقات : 14413
منذ 46 دقيقة
الله يرحم أحد الزملاء كان يحمل أسم نفس الإسم الأخير للعائلة،،ماجد محمد الحرابي من أهل عرقة،، يامال الجنة الخضراء يابو محمد..
واضح*** وصريح***
واضح*** وصريح*** عدد التعليقات : 14413
منذ 45 دقيقة
الله يرحم أحد الزملاء كان يحمل أسم نفس الإسم الأخير للعائلة،،ماجد محمد الحرابي من أهل عرقة،، يامال الجنة الخضراء يابو محمد..

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أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
دبابة الملاعب يسجل الاهداف ويقزم المهاجمين يستاهل البطل البليهي فعلا دبابة يدعس على المهاجمين بلارحمة اهدافه دائما جميله ومحطمه للحراس
ابو محمد
سجل هدف يستحق ان يفرح واكيد وقفته في محلها تاكيدا لموقفه البطولي وقهر لكل حاسد
ابوبدر
تنفخ الماخوذة واللي فوق اكيد بيصير خصر 😂
واضح*** وصريح***
هذا ماجناه على نفسه وماجنته الأفعى عليه.
واضح*** وصريح***
نعم إختفى ولعل المانع إن شاء الله خير له ولمن إختفوا،ويوجد نسبه من من إختفوا، من بعد الكارونا،،

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