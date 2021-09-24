الحرابي معلقا على هدفه في شباك الاتفاق: "الهدف غير أخلاقي و لكن الخطأ من المدافع"

ماجد محمد (صدى):
آثار عبدالعزيز الحرابي لاعب نادي الطائي جدلا واسعا بعدما سجل هدفا للطائي بشباك الاتفاق في الدقيقة 28 بطريقة مخالفة للروح الرياضية، حيث تجاهل المدافع الاتفاقي وهو ساقط على أرض الملعب وذهب الحارس مبولحي للاطمئنان عليه، ليسدد الكرة في المرمى.
وقال الحرابي: "صحيح أنه هدف غير أخلاقي، لكن الخطأ من المدافع الاتفاقي وليس مني، ولست نادما على الهدف وسأكررها لأنها من مصلحة النادي ومصلحتي. دخلنا المباراة للانتصار وحققناه، ونبارك لجماهيرنا".
وأضاف: "لو كانت الكرة في وسط الملعب لقمت بإخراجها مباشرة، ولو تم تسجيل مثل هذا الهدف في فريق الطائي، لما تقبلته أبدا".
يذكر أن الطائي سجل فوزا تاريخيا، هو الأول له في دوري المحترفين السعودي، على حساب ضيفه الاتفاق 4-2، أمس الخميس، ضمن الجولة السادسة من المسابقة.