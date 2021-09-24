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نيللي كريم: قصرت مع أولادى والفن جزء مني

منذ 13 ساعة
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نيللي كريم: قصرت مع أولادى والفن جزء مني

القاهرة (صدى):
كشفت الفنانة المصرية نيللي كريم عن تأثير عملها في الفن على حياتها الشخصية خاصة تربية أولادها.

وقالت خلال لقاءها مع الإعلامية سمر يسري. : "الشغل جزء منى ومن كيانى وشخصيتى، ولو قصرت في حاجة هاكون قصرت مع ولادى إنى مقعدتش معاهم فترة كافية،"

وأَضافت : لكن أنا لم أقصر مع أي شخص تزوجته، ولو رجع بيا الزمن عمرى ما كنت هاضحى بشغلى وكيانى لأن كل حاجة أثرت فيا".

وفي سياق آخر كشفت أن مسلسل “بـ 100 وش” سيتم تحويله إلى فيلم سينما وجارى التحضير لذلك، مؤكدة على أن المسلسل هو الأنجح ولكن “لأعلى سعر” كان ناجحا، وكذلك “ضد الكسر”.

الفن
نيللي كريم
100 وش
سمر يسري

التعليقات

أبوخالد-أبها.
أبوخالد-أبها. عدد التعليقات : 392
منذ 9 دقائق
ايوا الله إنتبهي لمصلحتك .. وماينفعك في الدنيا والأخره
وماعليكي من العيال .. وأبو العيال ..
أتركيهم ..
أهم شي تؤدين رسالتك القذره اللي مثل وجهك الكالح
وترفهين عن الناس .. وزملاء العمل خلف الكواليس
بلا دوخة راس .. بلا عيال .. وبيت وأسره
والوعد قدام ..
إذا كبر سنك .. وعافوكي الفنانين
ترجعين لبيتك ..
ماتلقين أحد من اللي ضيعتيهم .
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134836
منذ 3 دقائق
تافهه ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
تافهه ..
أبوخالد-أبها.
ايوا الله إنتبهي لمصلحتك .. وماينفعك في الدنيا والأخره وماعليكي من العيال .. وأبو العيال .. أتركيهم .. أهم شي تؤدين رسالتك القذره اللي...
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون يد الحرامي النجس ..
ابو محمد 😎 ✍️
يامعين .. .. لقمة العيش مرّه ..
ابو محمد 😎 ✍️
وين القرود اللي بلشن باالحريم هناك ، عن هاالقرود اللي بصورة أوادم ....!!؟

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