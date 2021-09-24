نيللي كريم: قصرت مع أولادى والفن جزء مني

القاهرة (صدى):
كشفت الفنانة المصرية نيللي كريم عن تأثير عملها في الفن على حياتها الشخصية خاصة تربية أولادها.
وقالت خلال لقاءها مع الإعلامية سمر يسري. : "الشغل جزء منى ومن كيانى وشخصيتى، ولو قصرت في حاجة هاكون قصرت مع ولادى إنى مقعدتش معاهم فترة كافية،"
وأَضافت : لكن أنا لم أقصر مع أي شخص تزوجته، ولو رجع بيا الزمن عمرى ما كنت هاضحى بشغلى وكيانى لأن كل حاجة أثرت فيا".
وفي سياق آخر كشفت أن مسلسل “بـ 100 وش” سيتم تحويله إلى فيلم سينما وجارى التحضير لذلك، مؤكدة على أن المسلسل هو الأنجح ولكن “لأعلى سعر” كان ناجحا، وكذلك “ضد الكسر”.