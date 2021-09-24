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بالفيديو.. بلطجية يذبحون شاب قبل زفافه بسبب خاتم فضة

منذ 6 ساعات
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بالفيديو.. بلطجية يذبحون شاب قبل زفافه بسبب خاتم فضة

القاهرة (صدى):
أقدم عدد من البلطجية على ذبح شاب في الإسكندرية بمصر قبل زفافه بأسبوع لسرقة خاتم فضة.

وتعود التفاصيل حين اتجه العريس للسير مع أصدقائه فرحا قبل إقامة حفل زفافه بأسبوع، صار معهم حتى الساعات الأولى من الفجر ثم عاد إلى منزله، قبل أن يعترضه مجموعة من البلطجية أثناء سيره بحرم السكة الحديد ب، واوقفوه تحت تهديد السلاح، بهدف سرقته خاتم فضة من يد، إلا أنه رفض التنازل عنه فقاموا بالتعدي عليه وطعنه عدة طعنات مما أدى لمقتله، ليحصلوا على الخاتم بعد ذلك وفروا هاربين من موقع الحادث.

وانتقلت النيابة العامة إلى مسرح جريمة مقتل الشاب، الذي تم ذبحه على قضبان قطار منطقة العصافرة، وذلك برفقة شهود العيان لتقديم وصف كامل عن جريمة القتل الذي راح ضحيتها عريس قبل فرحه باسبوع بسبب رفضه تسليم خاتمه الفضي لقطاع الطرق في ذات المكان.

وقالت الأم أن نجلها اعتاد أن يكون رجلا لذا رفض التفريط في خاتمه الفضي وعلقت الأم قائلة: "مرضاش يسيب الخاتم عشان واخده من أبوه، مع أني كنت بحذره طول عمري لو حد ثبتك سيب له الحاجة، الحاجة عمرها ما هتكون أغلى منك".

الإسكندرية
السكة الحديد
عريس
خاتم فضة

التعليقات

خبير زمانه
خبير زمانه عدد التعليقات : 124
منذ 3 ساعات
الوضع في مصر مخيف للاسف تقع جرائم قتل لسرقه جنيهات فقط لاتتعدى 10 جنيه بسبب الفقر والمخدرات المنتشره
اللهم الطف بهم
بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 396
منذ ساعتين
لاحول ولاقوة الابالله

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أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
دبابة الملاعب يسجل الاهداف ويقزم المهاجمين يستاهل البطل البليهي فعلا دبابة يدعس على المهاجمين بلارحمة اهدافه دائما جميله ومحطمه للحراس
ابو محمد
سجل هدف يستحق ان يفرح واكيد وقفته في محلها تاكيدا لموقفه البطولي وقهر لكل حاسد
ابوبدر
تنفخ الماخوذة واللي فوق اكيد بيصير خصر 😂
واضح*** وصريح***
هذا ماجناه على نفسه وماجنته الأفعى عليه.
واضح*** وصريح***
نعم إختفى ولعل المانع إن شاء الله خير له ولمن إختفوا،ويوجد نسبه من من إختفوا، من بعد الكارونا،،

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