بالفيديو.. بلطجية يذبحون شاب قبل زفافه بسبب خاتم فضة

القاهرة (صدى):
أقدم عدد من البلطجية على ذبح شاب في الإسكندرية بمصر قبل زفافه بأسبوع لسرقة خاتم فضة.
وتعود التفاصيل حين اتجه العريس للسير مع أصدقائه فرحا قبل إقامة حفل زفافه بأسبوع، صار معهم حتى الساعات الأولى من الفجر ثم عاد إلى منزله، قبل أن يعترضه مجموعة من البلطجية أثناء سيره بحرم السكة الحديد ب، واوقفوه تحت تهديد السلاح، بهدف سرقته خاتم فضة من يد، إلا أنه رفض التنازل عنه فقاموا بالتعدي عليه وطعنه عدة طعنات مما أدى لمقتله، ليحصلوا على الخاتم بعد ذلك وفروا هاربين من موقع الحادث.
وانتقلت النيابة العامة إلى مسرح جريمة مقتل الشاب، الذي تم ذبحه على قضبان قطار منطقة العصافرة، وذلك برفقة شهود العيان لتقديم وصف كامل عن جريمة القتل الذي راح ضحيتها عريس قبل فرحه باسبوع بسبب رفضه تسليم خاتمه الفضي لقطاع الطرق في ذات المكان.
وقالت الأم أن نجلها اعتاد أن يكون رجلا لذا رفض التفريط في خاتمه الفضي وعلقت الأم قائلة: "مرضاش يسيب الخاتم عشان واخده من أبوه، مع أني كنت بحذره طول عمري لو حد ثبتك سيب له الحاجة، الحاجة عمرها ما هتكون أغلى منك".