القبض على مقيم حاول دهس رجل أمن في تبوك

تبوك (صدى):
تمكنت شرطة منطقة تبوك، اليوم الجمعة، من القبض على مقيم حاول دهس رجل أمن أثناء تنظيم حركة السير.
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان، بأن الجهات الأمنية قبضت على مقيم يمني الجنسية حاول دهس رجل أمن أثناء تنظيم حركة السير في أحد الطرق الرئيسة بالمنطقة، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإشعار فرع النيابة العامة.
وكانت صحيفة "صدى" قد تناولت مقطع فيديو متداول، عن لحظة تعلق رجل أمن بمركبة أحد الأشخاص بعدما أغلق على يده وسار بالمركبة مسرعًا إلى أن أوقفه دون إطلاق النار.
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