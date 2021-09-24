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القبض على مقيم حاول دهس رجل أمن في تبوك

منذ ساعة
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القبض على مقيم حاول دهس رجل أمن في تبوك

تبوك (صدى):
تمكنت شرطة منطقة تبوك، اليوم الجمعة، من القبض على مقيم حاول دهس رجل أمن أثناء تنظيم حركة السير.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان، بأن الجهات الأمنية قبضت على مقيم يمني الجنسية حاول دهس رجل أمن أثناء تنظيم حركة السير في أحد الطرق الرئيسة بالمنطقة، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإشعار فرع النيابة العامة.

وكانت صحيفة "صدى" قد تناولت مقطع فيديو متداول، عن لحظة تعلق رجل أمن بمركبة أحد الأشخاص بعدما أغلق على يده وسار بالمركبة مسرعًا إلى أن أوقفه دون إطلاق النار.

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مقيم
تبوك
مخالفات
دهس
شرطة تبوك

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53574
منذ ساعة
علقوه برجليه واجلدوه الحقير

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ما شاء الله عليهم
ابو عمار
هههههههههههههههههه افا ما هي خياله تبي دوره
ابو عمار
ههههههههههه
ابو عمار
لعنة الله عليهم
ابو عمار
طيب

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