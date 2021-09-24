وزير الرياضة: استضافة المملكة لأكبر حدث عالمي ديسمبر المقبل

نواف السالم (صدى):
كشف وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أن المملكة ستكون على موعد مع استضافة أكبر حدث عالمي في ديسمبر المقبل، بإقامة سباقات الفورمولا 1 للسيارات لأول مرة في تاريخ المملكة.
ويأتي ذلك إلى جانب العديد من البطولات الأخرى، كنهائيات الجولة العالمية "3*3" لكرة السلة، وبطولة العالم للأندية لكرة اليد (سوبر جلوب) 2021، إضافة إلى إقامة رالي داكار السعودية 2022، وبطولة كأس العالم لرفع الأثقال للشباب تحت 17 عاماً.
وأوضح أنه ستشهد الدرعية التاريخية استضافة الجولتين الأولى والثانية من سباق الفورمولا إي للسيارات الكهربائية، فيما سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع بطولتي السوبر الإسباني والإيطالي لكرة القدم، وغيرها من الأحداث والفعاليات الرياضية المختلفة.
وأكد وزير الرياضة، أن القطاع الرياضي يحظى بدعم لا محدود وكبير من القيادة الرشيدة - أيدها الله -، مما أسهم بشكل واضح في تحقيق نهضة شاملة متكاملة، بمبادرات تنموية وخطط مدروسة تتماشى مع "رؤية المملكة 2030"، وتحولت به الرياضة إلى صناعة، وأصبحت معه المملكة وجهة رئيسة ومهمة لاستضافة أكبر المناسبات الرياضية.
وأشار الفيصل إلى أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين – حفظهما الله - تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفات "رؤية المملكة 2030"، لافتًا إلى أنها استطاعت في مدة وجيزة تحقيق قفزات نوعية على جميع الأصعدة والمجالات.