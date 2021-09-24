نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

وزير الرياضة: استضافة المملكة لأكبر حدث عالمي ديسمبر المقبل

منذ 11 ساعة
3086
2
وزير الرياضة: استضافة المملكة لأكبر حدث عالمي ديسمبر المقبل

نواف السالم (صدى):
كشف وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أن المملكة ستكون على موعد مع استضافة أكبر حدث عالمي في ديسمبر المقبل، بإقامة سباقات الفورمولا 1 للسيارات لأول مرة في تاريخ المملكة.

ويأتي ذلك إلى جانب العديد من البطولات الأخرى، كنهائيات الجولة العالمية "3*3" لكرة السلة، وبطولة العالم للأندية لكرة اليد (سوبر جلوب) 2021، إضافة إلى إقامة رالي داكار السعودية 2022، وبطولة كأس العالم لرفع الأثقال للشباب تحت 17 عاماً.

وأوضح أنه ستشهد الدرعية التاريخية استضافة الجولتين الأولى والثانية من سباق الفورمولا إي للسيارات الكهربائية، فيما سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع بطولتي السوبر الإسباني والإيطالي لكرة القدم، وغيرها من الأحداث والفعاليات الرياضية المختلفة.

وأكد وزير الرياضة، أن القطاع الرياضي يحظى بدعم لا محدود وكبير من القيادة الرشيدة - أيدها الله -، مما أسهم بشكل واضح في تحقيق نهضة شاملة متكاملة، بمبادرات تنموية وخطط مدروسة تتماشى مع "رؤية المملكة 2030"، وتحولت به الرياضة إلى صناعة، وأصبحت معه المملكة وجهة رئيسة ومهمة لاستضافة أكبر المناسبات الرياضية.

وأشار الفيصل إلى أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين – حفظهما الله - تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفات "رؤية المملكة 2030"، لافتًا إلى أنها استطاعت في مدة وجيزة تحقيق قفزات نوعية على جميع الأصعدة والمجالات.

 

 

المملكة
وزير الرياضة
حدث عالمي
سباق الفورمولا

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17656
منذ 11 ساعة
العالمية هي أن تكون موجود مع الكبار بقوة ووقار
ابو محمد
ابو محمد عدد التعليقات : 1531
منذ ساعة
يوم كانت الكلمة لصاحب القرار الغيور ونحن بخير.. الآن الكنترول خارج السرب..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
دبابة الملاعب يسجل الاهداف ويقزم المهاجمين يستاهل البطل البليهي فعلا دبابة يدعس على المهاجمين بلارحمة اهدافه دائما جميله ومحطمه للحراس
ابو محمد
سجل هدف يستحق ان يفرح واكيد وقفته في محلها تاكيدا لموقفه البطولي وقهر لكل حاسد
ابوبدر
تنفخ الماخوذة واللي فوق اكيد بيصير خصر 😂
واضح*** وصريح***
هذا ماجناه على نفسه وماجنته الأفعى عليه.
واضح*** وصريح***
نعم إختفى ولعل المانع إن شاء الله خير له ولمن إختفوا،ويوجد نسبه من من إختفوا، من بعد الكارونا،،

أخر الأخبار

رجل يضرب طبيب فحص زوجته المحجبة
رجل يضرب طبيب فحص زوجته المحجبة
منذ 39 دقيقة 610
بالفيديو.. كابتن المروحية التي حلّقت بعلم المملكة في سماء الرياض: "لنا الشرف"
بالفيديو.. كابتن المروحية التي حلّقت بعلم المملكة في سماء الرياض: "لنا الشرف"
منذ ساعة 1630
الاتحاد يوافق على بيع ليوناردو جيل بشرط
الاتحاد يوافق على بيع ليوناردو جيل بشرط
منذ ساعة 1761
بالفيديو.. خطبة الجمعة من المسجد النبوي
بالفيديو.. خطبة الجمعة من المسجد النبوي
منذ ساعة 1645
بالفيديو.. خطبة الجمعة من المسجد الحرام
بالفيديو.. خطبة الجمعة من المسجد الحرام
منذ ساعة 1661
بالفيديو.. وفاة خمسيني حاول ابتلاع أفعى سامة
بالفيديو.. وفاة خمسيني حاول ابتلاع أفعى سامة
منذ ساعة 1154
دينا بطمة تثير الجدل بخصر ملفت وملامح جديدة
دينا بطمة تثير الجدل بخصر ملفت وملامح جديدة
منذ ساعة 1111
دراسة : النوم أقل من 7 ساعات في الليلة يؤدي إلى زيادة الوزن
دراسة : النوم أقل من 7 ساعات في الليلة يؤدي إلى زيادة الوزن
منذ ساعة 1488
انهيار صخري على ام مع ابنها
انهيار صخري على ام مع ابنها
منذ ساعتين 869
هذا اللى ما تقدر عليه
هذا اللى ما تقدر عليه
منذ ساعتين 822