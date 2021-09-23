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شاهد.. علي البليهي يستفز "شراحيلي" خلال احتفاله بهدف للهلال

منذ 15 ساعة
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شاهد.. علي البليهي يستفز "شراحيلي" خلال احتفاله بهدف للهلال

نواف السالم (صدى):
شهدت مباراة الهلال والشباب مساء اليوم الخميس أحداث مثيرة باحتفال بعض الاعبين ورفض آخرين الاحتفال بأهدافهم.

وسجل علي البليهي لاعب الهلال، هدف التعادل الثاني للهلال، ليبدأ بعدها الاحتفال بطريقة مثيرة حيث صرخ في وجه "شراحيلي" مدافع نادي الشباب.

وعلى جانب آخر، رفض هتان باهبري مهاجم الشباب الاحتفال بالتسجيل في مرمى الهلال فريقه السابق؛ وذلك حفاظًا على مشاعر الجماهير.

وتعادل كلاً من الهلال والشباب بنتيجة "٢-٢"في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في الجولة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

الشباب
الهلال
هتان باهبري
علي البليهي
تعادل الهلال والشباب
مباراة الهلال وللشبا
والشباب

التعليقات

ع، س، ع
ع، س، ع عدد التعليقات : 2672
منذ 14 ساعة
كذاب أيها الحاقد على الزعيم،، مت بغيضك يا وضيع الزعيم قاهرك ومحرق دمك وشكلك بغلاوي بقراوي فقراوي،،، وسمعني صياحك لأنة طرب
نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10174
منذ 10 ساعات
شكرا للبليهي
محمد القحطاني
محمد القحطاني عدد التعليقات : 140
منذ 8 ساعات
الاخلاق تفرق لاعب عنده أخلاق وآخر عديم الأخلاق وهنا تتضح التربية فمن حق الاعب الاحتفال بدون يؤذي الآخرين ولكن
النمر
النمر عدد التعليقات : 1
منذ 3 ساعات
مع الأسف مايعرف يلعب كوره لعبه كله خشونه وضرب الاعبين واخذ الكروت بأنواعها وفوق هاذا ماعنده أخلاق معروف من زمان...
ابو راكان
ابو راكان عدد التعليقات : 8
منذ 54 دقيقة
يحق للبلهي الاحتفال والرد على ناس تستنقده ولا فيها شيء بس عندنا اعلام هداهم الله يحاولون تكبير الموضوع ويثيرون التعصب واستفزاز اللاعبين
ابو محمد
ابو محمد عدد التعليقات : 2
منذ 27 دقيقة
سجل هدف يستحق ان يفرح واكيد وقفته في محلها تاكيدا لموقفه البطولي وقهر لكل حاسد
زعيم اااسيا
زعيم اااسيا عدد التعليقات : 2126
منذ 18 دقيقة
دبابة الملاعب
يسجل الاهداف ويقزم المهاجمين
يستاهل البطل البليهي فعلا دبابة يدعس على المهاجمين بلارحمة
اهدافه دائما جميله ومحطمه للحراس

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أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
دبابة الملاعب يسجل الاهداف ويقزم المهاجمين يستاهل البطل البليهي فعلا دبابة يدعس على المهاجمين بلارحمة اهدافه دائما جميله ومحطمه للحراس
ابو محمد
سجل هدف يستحق ان يفرح واكيد وقفته في محلها تاكيدا لموقفه البطولي وقهر لكل حاسد
ابوبدر
تنفخ الماخوذة واللي فوق اكيد بيصير خصر 😂
واضح*** وصريح***
هذا ماجناه على نفسه وماجنته الأفعى عليه.
واضح*** وصريح***
نعم إختفى ولعل المانع إن شاء الله خير له ولمن إختفوا،ويوجد نسبه من من إختفوا، من بعد الكارونا،،

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