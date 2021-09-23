شاهد.. علي البليهي يستفز "شراحيلي" خلال احتفاله بهدف للهلال

نواف السالم (صدى):
شهدت مباراة الهلال والشباب مساء اليوم الخميس أحداث مثيرة باحتفال بعض الاعبين ورفض آخرين الاحتفال بأهدافهم.
وسجل علي البليهي لاعب الهلال، هدف التعادل الثاني للهلال، ليبدأ بعدها الاحتفال بطريقة مثيرة حيث صرخ في وجه "شراحيلي" مدافع نادي الشباب.
وعلى جانب آخر، رفض هتان باهبري مهاجم الشباب الاحتفال بالتسجيل في مرمى الهلال فريقه السابق؛ وذلك حفاظًا على مشاعر الجماهير.
وتعادل كلاً من الهلال والشباب بنتيجة "٢-٢"في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في الجولة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.