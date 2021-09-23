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شاهد .. لحظة تدمير 3 طائرات مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي اليوم باتجاه المملكة

منذ يومين
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شاهد .. لحظة تدمير 3 طائرات مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي اليوم باتجاه المملكة

فهمي محمد (صدى):
نشر التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن لقطات توثق اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة اليوم.

وأظهرت اللقطات مهارات دفاعات المملكة في تحديد الأهداف المعادية والتصدي لها، لحماية المدنيين من الانتهاكات الحوثية المدعومة من إيران.

يذكر أن دفاعات المملكة دمرت اليوم 3 طائرات، وتعهد التحالف العربي باتخاذ كل الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من الانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الحوثي الإرهابية.

                                                                        أقرأ أيضــــــا

تدمير 3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه المملكة

 

المملكة
إيران
اليمن
طائرات
التحالف العربي

التعليقات

بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 408
منذ يومين
حسبي الله ونعم الوكيل
الله يكفينا شرهم
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134923
منذ يومين
الحمد لله ..

.. الحافظ الله سبحانه ، رد كيد الكائدين في نحورهم وكفانا شرورهم .. لربنا الفضل والمنه ...
أبو كنان
أبو كنان عدد التعليقات : 990
منذ 44 دقيقة
لله دركم يا أبطال! أي نصر تحققوه ضد أعداء الله والعرب والمسلمين.. كل الصواريخ والطائرات المسيرة والزوارق المفخخة مصيرها السقوط والتدمير قبل الوصول إلى أهدافها..ما شاء الله اللهم بارك بكم..سدد الله رميكم وزلزل الأرض من تحت أرض عدوكم وأخزاهم جميعا : الحوثيين وحزب اللات وإيران وداعش والقاعدة ومشتقاتهم وأسيادهم

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أحدث التعليقات

الملل
معاك فلوس يكثر اصدقاك معاك فلوس يكثر المصلحجيه معاك فلوس تصير شاعر وملحن وجمس بوند ومغني وعنترة بن شداد وتصير غواص بدون مايبتل شعر...
سعيد
بس هذة شروطك سهلة
الدوري الإيطالي
الإعلام الرياضي سوق سمك لست أهلاوي ولكن فريقك الفتح وتتهكم على الأهلي من أي صرف صحي طالع جهل وتخلف. وملطشة وتعال محلل مجاري بالقنوات
.............
كل هذا عشان مخالفة؟ سبحان من خلق العقول
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله

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