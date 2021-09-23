شاهد .. لحظة تدمير 3 طائرات مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي اليوم باتجاه المملكة

فهمي محمد (صدى):
نشر التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن لقطات توثق اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة اليوم.
وأظهرت اللقطات مهارات دفاعات المملكة في تحديد الأهداف المعادية والتصدي لها، لحماية المدنيين من الانتهاكات الحوثية المدعومة من إيران.
يذكر أن دفاعات المملكة دمرت اليوم 3 طائرات، وتعهد التحالف العربي باتخاذ كل الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من الانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الحوثي الإرهابية.
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تدمير 3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه المملكة