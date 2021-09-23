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القبض على شاب حاول الهرب من خطيبته

منذ 9 ساعات
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القبض على شاب حاول الهرب من خطيبته

القاهرة (صدى):
قررت النيابة العامة في مصر حبس شاب بعدما تخلى عن خطيبته ورفض الزواج بها عقب علاقة حميمية جمعت بينهما في منطقة حلوان.

وجاءت تحركت الجهات الأمنية عندما تقدمت أسرة الفتاة ببلاغ تتهم فيها خطيب ابنتهم بأنه اغتصبها ونتج عن ذلك الحمل بطفل.

وأدعت الفتاة أن خطيبها خدرها بواسطة عصير ثم اغتصبها، وأنها أخفت ذلك عن أسرتها خوفا منهم، لكن الخطيب اعترف أن العلاقة الحميمية تمت بالتراضي بينهما.

وأضاف أن العلاقة تمت بينهما في منزلها حيث كانت تتصل به عندما تخرج أسرتها من المنزل، مشيرا إلى أنه قرر عدم الزواج بها خوفا من المستقبل لكونها استجابت لرغباته بعد أسابيع قليلة من الخطوبة، وأنه شك في سلوكها.

واعترفت الفتاة بحقيقة ما ذكره خطيبها، مؤكدة أنها لم تذكر هذه الحقائق منذ البداية خوفا من أسرتها، وقررت النيابة العامة حبس خطيبها على ذمة التحقيقات بتهمة هتك عرض الفتاة.

اغتصاب
شاب
الشرطة
منزل
النيابة العامة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134795
منذ 8 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53574
منذ ساعة
خطيبها واغتصبها خلاص كمل المشوار وتزوجها

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ما شاء الله عليهم
ابو عمار
هههههههههههههههههه افا ما هي خياله تبي دوره
ابو عمار
ههههههههههه
ابو عمار
لعنة الله عليهم
ابو عمار
طيب

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