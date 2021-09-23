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باكستانيين يطوفون براية التوحيد احتفالا باليوم الوطني
منذ 10 ساعات
1689
3
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 134795
منذ 8 ساعات
بيض الله وجيههم ..
أبو عبدالله الحربي
عدد التعليقات : 229
منذ 7 ساعات
راية خفاقة إلى قيام الساعة فضل من العظيم سبحانه 🙏
ابو عمار
عدد التعليقات : 53574
منذ 50 دقيقة
ما شاء الله عليهم
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أحدث التعليقات
ابو عمار
ما شاء الله عليهم
ابو عمار
هههههههههههههههههه افا ما هي خياله تبي دوره
ابو عمار
ههههههههههه
ابو عمار
لعنة الله عليهم
ابو عمار
طيب
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