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"بيليه" يغني نشيد البرازيل احتفالاً بمغادرة المشفى

منذ 24 دقيقة
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"بيليه" يغني نشيد البرازيل احتفالاً بمغادرة المشفى

وكالات (صدى):
طمأنت كيلي ناسيمنتو، ابنة أسطورة كرة القدم "بيليه"، المتابعين والجماهير على صحة والدها من داخل المشفى.

ونشرت ابنته مقطع فيديو يظهر فيه "بيليه" وهو يغنى نشيد ناديه البرازيلى القديم سانتوس أثناء احتفاله بمغادرة وحدة العناية المركزة فى أحد مستشفيات ساو باولو.

كما ظهر "بيليه" وهو يرافق الموسيقيين الزائرين الذين أحضروا معهم الجيتار حتى يتمكن من سماع العزف والغناء معه.

وكتبت "كايلي" معلقة على فيديو أبيها: "لقد طلبتم المزيد! .. لا يوجد شيء أفضل من هذا".

يُذكر أن "بيليه" كان قد خضع لعملية جراحية استأصل فيها ورم بالقولون.

 

بيليه
كيلي ناسيمنتو
أسطورة كرة القدم بيليه
مرض بيليه
ورم القولون

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134768
منذ 3 دقائق
سلامات يا اسطورة الكرة العالميه ..

.. بس هاالبنت اللي مثل الشحمة المشموسه ، بنته .....؟؟

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أحدث التعليقات

مسفر الغامدي
سلط الله عليكن وعلى من اظهركن
ابو محمد 😎 ✍️
دام عزك يا وطنا ، وزادك الله عزاً على عز ورفعه .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
سلامات يا اسطورة الكرة العالميه .. .. بس هاالبنت اللي مثل الشحمة المشموسه ، بنته .....؟؟
المللل
تراه ماجا من الامارات الي جده ببلاش او لسواد عيوننا جا بمبلغ وقدره لو قالو له تعال بلاش مجان كان تلقي مليون عذر
عبدالله
اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك

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