"بيليه" يغني نشيد البرازيل احتفالاً بمغادرة المشفى

وكالات (صدى):
طمأنت كيلي ناسيمنتو، ابنة أسطورة كرة القدم "بيليه"، المتابعين والجماهير على صحة والدها من داخل المشفى.
ونشرت ابنته مقطع فيديو يظهر فيه "بيليه" وهو يغنى نشيد ناديه البرازيلى القديم سانتوس أثناء احتفاله بمغادرة وحدة العناية المركزة فى أحد مستشفيات ساو باولو.
كما ظهر "بيليه" وهو يرافق الموسيقيين الزائرين الذين أحضروا معهم الجيتار حتى يتمكن من سماع العزف والغناء معه.
وكتبت "كايلي" معلقة على فيديو أبيها: "لقد طلبتم المزيد! .. لا يوجد شيء أفضل من هذا".
يُذكر أن "بيليه" كان قد خضع لعملية جراحية استأصل فيها ورم بالقولون.